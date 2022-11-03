star chic：英倫創作歌手Griff 頭巾配乾濕褸 百搭風格

Burberry的trench coat，可說每季都是萬變不離其宗，從品牌前任創作總監兼CEO Christopher Bailey，到剛離任的創作總監Riccardo Tisci，他們都保持着大褸的原有形態，透過不同材質變化或色彩運用，改變成為符合潮流趨勢的款式。2022秋冬季度，Riccardo Tisci在多件trench coat中加入金屬圈裝飾，透過rock味細節來吸引時裝迷的眼球（圖）。 品牌的2023春夏時裝騷場中，便有英倫創作歌手Griff現身撐場，屬「00後」的她，爸爸是在英國出生的牙買加人，媽媽則是華人。雖然擁有不同血統，但在英國成長的她，穿衣打扮卻有着濃厚的英國味道。

金屬圈Trench coat添rock味

跟着天橋total look照辦煮碗搬上身，不但新意欠奉，若然沒有模特兒的高䠷身形，更只會自暴其短。身形嬌小的Griff，當然深明這穿衣之道，選來2022秋冬系列的飾金屬圈裝飾trench coat，雖然內裏照穿同樣的格紋襯衣與半截裙，不過她就從配飾入手，放棄原有的過膝高跟長靴，改穿精緻的厚底皮鞋；戴上絲質頭巾，更是神來之筆，甚有英國老太太的平易近人味道，亦讓人不禁想起已故英女王的經典戶外造型。

雖說要模仿老太太的穿衣風格，但並不代表要穿上老土的服飾。要穿出個人特色與品味，不妨挑來奪目鮮明的過季服飾，既展示出當下講求循環再穿的潮流，又能塑造出點點舊日情懷。充滿活力的年輕人，又怎會那麼容易仆倒拗柴？踏上一雙外觀笨拙的厚底舒適鞋，大玩老土ugly chic氣息，為整個「婆仔look」變成潮味打扮。●

WHO: Griff

WHERE: Burberry 2023春夏時裝騷

WARDROBE: Burberry

查詢：Alexander McQueen 2653 8468（K11 MUSEA）

Balenciaga 2191 1009（K11 MUSEA）

Burberry 2868 3511（置地廣場）

The Outnet www.theoutnet.com

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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