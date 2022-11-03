jewellery：璀璨銀河 流星滑過表盤 藍調高級珠寶 探索天文星象

Sous lesétoiles高級珠寶系列包括150多件作品，以無窮無盡的太空為主題，結合夢幻手法交織成可佩戴在身上的珠寶。Jules Verne的小說《從地球到月球》啟發了Van Cleef & Arpels在10年前創作Les Voyages Extraordinaires高級珠寶系列，這趟史詩式時空旅程亦延伸到Sous lesétoiles系列，延續星海探險。

Sous lesétoiles的意思是「在星星之下」，在品牌早期的文字記錄中，載有一枚1907年售出的星形胸針，由珍珠和美鑽鑲嵌而成，而1924年發表的黑色琺瑯煙盒，就捕捉了夜幕中璀璨的星光，是品牌作品中常見的圖騰。1960年代面世的一系列吊飾，以青金石詮釋深邃天際，黃金和鑽石星塵閃爍其中。踏入2000年，品牌以複雜功能腕表探索宇宙星宿，製成Lady Arpels Midnight in Paris和Extraordinary Dials非凡工藝表盤系列。

鑲嵌美鑽的土星環

在Sous lesétoiles系列中，品牌用上各種藍調藍寶石，在不同切割方式的烘托下更顯深邃，與佈滿黃鐵礦亮采的青金石和祖母綠的翠綠色澤輝映。品牌根據嚴謹標準精選寶石，勾勒出作品栩栩如生的形態。

Saturne胸針是其中一枚具象作品，以金質和鑽石勾勒太陽系第2大行星的真實面貌，生動地呈現出這顆米啡色星球及其巨型行星環。密鑲鑽石如璀璨雲體，經捶打加工的黃金星球半露於其下，鑲嵌美鑽的土星環默默繞着星體。縐紋金工是Van Cleef & Arpels在1960至1970年代作品的常見工藝，將凹凸與平滑的質感及貴金屬與寶石的對比互相烘托。以黃金勾勒的細緻線條輕繞戒指邊緣，使構圖更立體生動。複雜精細的造型令不同元素宛如懸浮於太空中，展現工藝底蘊。

Trésor Astral頸鏈以珠寶演繹大熊座的開陽雙星。這兩顆能以肉眼觀測的恆星異常靠近，兩顆象徵開陽雙星的藍寶石在頸鏈兩端遙相對望。頸鏈鑲嵌產自斯里蘭卡和緬甸的藍寶石，分別重31.17卡和22.82卡，雖然產地相異卻綻放和諧色彩，微帶紫光的深邃藍調彷彿渾然天成，由珠寶工匠精心配對而成，另有設計靈感相同的Perséides手鐲。Ciel de Minuit頸鏈則以璀璨耀目的銀河為主角，青金石代表的夜幔鑲嵌在頸鏈上，硫化礦晶的光芒令人想到星塵。青金石經精心鏤空和打磨後鑲嵌美鑽，呼應頸鏈外圍的藍寶石和鑽石。

表盤上重現行星軌迹

今次的高級珠寶系列中也包括數枚腕表，其中高級珠寶版本Lady Arpels Planétarium腕表採用手鐲設計。獨立製表師Christiaan van der Klaauw和品牌合力研發獨家機芯模組，在表盤上呈現太陽、水星、金星、地球及其衛星月球的軌迹。表盤外圍的流星會滑過表盤，以詩意方式凝住時間。Planétarium腕表搭載自動上鏈機芯，鑲嵌珍珠貝母、綠松石、色彩微妙漸變的藍寶石、黑色尖晶石、鑽石、錳鋁榴石和彩色藍寶石等。腕表經1370小時鑲嵌加工而成，將宇宙的魔幻魅力微縮到手腕之上。●

查詢：Van Cleef & Arpels 2522 9677

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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