showcase：超現實主義設計 虛幻與現實結合

超現實主義是1920年至1930年間盛行於歐洲文學及藝術界的文化運動，其理論背景為奧地利心理學家弗洛伊德（Sigmund Freud）的精神分析學說和法國哲學家亨利帕格森（Henri Bergson）的直覺主義，是種強調直覺和潛意識的藝術風格。其確立有賴法國作家兼超現實主義的創始人安德烈布勒東（André Breton），他於1924年發表第一篇「超現實主義宣言」，當中提到「超現實主義將夢境與現實之間的衝突消解，創造出一種絕對的現實——也就是超現實」。我們常以為超現實的意思是脫離現實世界，就如超現實主義的藝術家將強烈反差的事物並列，製造令人驚訝和荒誕的意象，其實這些反邏輯意象，是藝術家將夢境的虛幻和現實結合，更深層和真實地表達其創作心意。

仿真畫充滿視覺陷阱

今季的Loewe充滿超現實主義色彩的設計，例如一組以3D打印製成的連身裙，就模仿並凝固了晃動的裙襬紋理形成一種矛盾的處境。另有以塑料製成欲破未破的氣球，裝飾於如絲質垂褶長裙和高跟鞋等配飾上，表現一種被擠壓的張力。將氣球末端的打結位裝作乳頭的皮革乳罩，以及放大了的嘴唇放在裙裝的胸部成為胸甲，均呈現強烈的性和身體意象。衣服上也有trompe-l'oeil（仿真畫）的錯覺效果印花，如裙裝上環抱自己身軀的一雙怪手，或真實比例的人像圖案連接穿者頭部躺在飄逸的長裙上。這些充滿視覺陷阱的超現實設計效果均懾人心魄，而且也暗示了衣服、身體和女性性徵等的相互關係，在一個商業的時裝系列能具如此藝術氣息，實在令人敬佩Jonathan Anderson的創作深度。●

查詢：Loewe 2375 0328 （海港城店）

文：溫兆明

模特兒：Jin Jie（Synergy Model Management）

化妝及髮型：Kennis Leung

編輯：陳淑安

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