逾40珍品 跨越商至清代 三千年杯觥 盛載酒酌歷史

酒是成年人文化，注意多飲傷身，要適可而止，但如果研究其背後的歷史文化和藝術，則多多益善。酒是跨文化和身分階級的，不論有錢人、窮人，都可以享受不同款式和價格的出品。在古代，貴族、庶民都有各自特色的酒具。香港邦瀚斯將於本月舉行「將進酒——中國飲酌文化與藝術拍賣會」，便展示一幅中國酒文化的發展藍圖。在預展中，大家可以看到逾40件和酒文化相關的古董器物，跨越商、春秋、戰國、西漢、唐、宋、元、明至清代，3000多年的酒具歷史。

由祭祀禮器演變成生活器具

器具記錄人類文明和技藝，酒器在歷史洪流中亦不斷隨時代推崇的理念、功用而變化。起初，它是莊嚴肅穆的祭祀禮器，慢慢演變成為金堆玉砌的上流社會生活常用器具，後來又因文人雅士愛戴，發展成民間重意趣、輕材質的珍玩。藏家和大眾可以器知禮，一睹酒藝在華夏文化的發展史。

為何商代的酒文化發達？因為當時的人嗜酒。有市場，就有應時產品面世。從當時大量巨大而華美的青銅酒器，可見商代人的酒量，也可大概估計他們的健康情况。後來周代取代了商代政權，有人相信「飲多兩杯」是商朝亡國的禍首。拍賣行研究歷史，發現周公曾發布《酒誥》勸戒後世，而《詩經》也有描述商人因酒喪國的紀錄。

將酒納入儀式 與天地神明及祖先溝通

不過，周人並沒有禁酒，而是把飲酒規範起來，寫進禮制。若以今日的說話：「飲時飲，唔好人出酒，你出命。」當時的政府懂得用禮制去管理市民的行為，比後世政府聰明得多。這規範影響深遠，後世儒釋道乃至民間信仰，都將酒納入儀式之中，作用是與天地神明及祖先溝通。這種轉向，令青銅禮器中酒器體積變小，裝飾日趨樸素。

酒器設計逐漸多元化

後來隨着周禮的地位減低，酒亦逐漸走向「世俗化」，令更多平民有機會接觸。酒的產量開始大大增加，飲酒階層從貴族延展到士族乃至庶民。當人人飲酒，市場大大增長，酒具種類便愈來愈多。當酒器從禮器變成生活用具，設計便更多元化，材質不再局限於高貴的青銅牙角，器型也不止於尊、爵、角、觶之屬等嚴肅的「正經」設計。自漢代以後，金玉漆成為高級酒器的首選材料，變得更親切、美觀。

在預展中，大家可以看到款式常在古裝片中出現的「商晚期青銅獸面紋角」，其線條感極強，型格十足。春秋時代則有紋飾做工細緻，壺身造型線條優美的「青銅龍紋鋪首波曲紋壺」。至戰國至西漢早期，一款「漆繪雙龍鳥紋耳杯」上的雙龍鳥紋活潑生動，足證酒具已進入生活化、趣味化的時代。「北宋耀州窰青釉刻花執壺」壺身圓潤，明顯受當時推崇溫潤的簡樸風影響。南宋社會氣氛較沉重，當時一款「吉州窰玳瑁釉梅瓶」瓶身色調深沉，給人感覺沉穩，令人感受到其時的社會氣氛。至清代，一款「乾隆白玉仿古龍鳳紋觥」潔白完美，反映當時盛世氣派。

酒文化某程度上也激發了文學創作。曹魏至東晉是「爆發期」，文學作品及相關活動都與酒密不可分。例如曹操的「對酒當歌」、竹林七賢「天生劉伶，以酒為名」、王羲之蘭亭修禊「一觴一詠，暢敘幽情」等。到了唐宋，又有李白斗酒詩百篇，蘇軾「料峭春風吹酒醒」等。這些文學作品又啟發了明、清的藝術創作，「蘭亭雅集」、「太白醉酒」等都是和酒相關的作品。

■珍罕松石綠地抱月瓶

同日同場舉行的「中國瓷器及工藝精品」拍賣會，由清乾隆松石綠地青花釉裡紅海水雲龍紋「利德爾」抱月瓶領軍。此款抱月瓶珍罕，以釉色作地款式，加上有松石綠地，是極度難得的「組合」。目前知只有二例，此為其一，絕迹市場十載後重現江湖。

●將進酒——中國飲酌文化與藝術、中國瓷器及工藝精品

拍賣日期：11月30日

預展日期：11月21至29日

地點：金鐘太古廣場1座20樓香港邦瀚斯拍賣中心

網址：www.bonhams.com

文：呂一心

編輯：陳淑安

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