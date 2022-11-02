低調地認真 細緻駕乘感 務實型旗艦房車 柔中帶勁

不得不承認，奧迪A8一向在同級市場的「存在感」，及不上同樣來自德國的對手：平治S-Class及寶馬7系，前者是「老闆車」市場一直屬備受追捧的「藍籌股」，後者以大量誇張搶眼的科技設備掛帥，兩大強敵已經搶去了不少老闆的歡心，再加上近年興起的貴價豪華SUV，以及續航力及豪華程度益發厲害的高級電動車，不約而同積極加入「百萬級豪車」搶客戰團，仍然靠傳統V6引擎作為主要動力來源，以及整體設計稍嫌內斂的A8，面對的市場競爭難度實在愈來愈高。

超越預期的平順感

不過，這不代表A8沒有可取之處，它那種不慍不火的包裝手法，以及柔中帶勁、穩定實在的駕乘質感，卻又很能迎合那些不愛過分鋪張但務實的企業主管或年輕老闆，再說得明確一點，那是一種「低調地認真做事」的感覺。置身於A8的車廂內，你會覺得它是一部很舒適、很寧靜，每項細節都做得恰到好處，卻不至過分浮誇的「老闆車」，而且在有需要趕時間開快一點時，它配置的3公升級V6引擎發放出的340ps最大馬力與500Nm峰值扭力，以及支撐感與穩定度甚高的氣壓避震及quattro四驅系統，互相配合之下就能讓你（或司機）手握軚環，以稍為進取的駕駛方式，瀟灑優雅地在公路上逢車過車──不要忘記，這是一部車身長度超過5米的大型房車，要提供如此靈活而動力充沛的駕乘感，絕非易事。

電鍍細節提升氣派

A8的豪華與認真雖然大部分藏在骨子裏，但車廠設計師也有順應車迷意見，於中期小改款版本中加入較多的設計細節，以提升新車的整體氣派，最明顯的就是車頭的新造型六角形「鬼面罩」，與原有版本比較，除了面積大增，還加入了全幅立體電鍍網紋，散發出頂級房車應有的精緻感。相呼應的電鍍細節由前泵把附近沿車身近底部水平位置，一直向後延伸至車側、車尾，整體感覺就是希望利用圍繞整個車身的電鍍飾件，為A8傾向簡約的主體線條注入較搶眼的視覺效果。

後座寬敞多細節

考慮到香港市場對「老闆車」的要求，來港的A8一律屬於加長了軸距的長陣版本（A8L），車身軸距長達3.128米，好處明顯不過──就是為後排乘客提供一個遠超預期的寬敞空間：置身在測試車後座，第一個感覺就是「腳位」非常鬆動，無論是一般雙腳並排的坐姿，還是翹腿、甚至雙腳盡量向前伸展，都會覺得好像仍有很多空間未填滿。另一個緊接而來的感覺，就是後排乘客可以操控很多切身的細節功能，例如後排車窗的電動升降遮光簾、後座角度調校，多功能按摩模式設定、車廂氣氛燈的光暗及顏色……這種「從後操作」的快感，只有真正的「老闆車」才會提供得到。

或是傳統引擎最後旗艦車款

隨着中期改款的推出，第4代A8的整體駕乘表現無疑變得更細膩，是一部內外稱職，不會予人過分堆砌感覺的高質感豪華座駕。不過，廠方近年因應市場及環保政策要求，將開發重點轉往純電動新車，故此有理由相信，旗艦級房車這一環節在不久之後亦會由新型EV接手，眼前的新型A8，或者會是最後一款配置傳統引擎的奧迪旗艦車。當置身於靜謐而寬敞的車廂中想到這一點，難免會感慨這個世界變得太快。

■Audi A8L 55 TFSI quattro（Premium Edition）規格

車型：4門5座位豪華房車

引擎：2995c.c.，V6，渦輪增壓，配48V Mild-Hybrid混能系統

馬力：340ps/5000-6400rpm

扭力：500Nm/1370-4500rpm

傳動：8前速自動（Tiptronic）

驅動：四輪驅動（quattro）

加速：0-100km/h，5.7秒

耗油：8.4-8.2L/100km（平均）

長闊高：5320×1945 ×1488mm

軸距：3128mm

極速：250km/h（電子鎖定）

加速：0-100km/h，5.7秒

售價：$1,499,000起

查詢：2291 0000

文：莊達民

編輯：陳淑安

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