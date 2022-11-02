中環美式意菜 烈酒螺絲粉好「芝」味

【明報專訊】如怕自己胃口小，吃不完13道菜套餐，那不如試試中環另一間全新意大利菜餐廳ORO，散點的，吃的是帶有美國特色意大利菜。為什麼帶美國特色？因為意大利老闆Gian Franco Razzani年輕時曾闖蕩美國，吸收了當地文化；他又說第一次世界大戰後，有不少意大利人到美國追尋黃金夢，為了紀念先輩這段移民歷史，他決定開辦一間精緻的美式意大利菜館。餐廳設於士丹利街一幢商廈的30樓，窗外景色未必是一線維港景致，但繁華的中環夜景，的確帶上點點紐約曼克頓的都會情懷，難怪Gian說他們做的就是曼克頓意大利菜。餐牌上大部分菜式由他和廚師們一同構思設計：以傳統意菜為基調，加入美國元素，至於食材就由環球蒐羅回來，風味與平日吃慣的意大利菜略有不同。