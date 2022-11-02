白兵鎮守紅酒櫃 黑武士化身軟糖 5星名廚意菜盛宴展童心

天花板滿佈主廚紋身圖案

位於香港四季酒店5樓的全新fine dining餐廳Noi，明明面積不小，怎麼每次最多只接待22名客人？原來主廚Paulo將餐廳劃分4大部分，除了開放式廚房和貴賓廳，還有飲酒休閒區Doodle Garden（意譯「塗鴉園」）和主用餐區Italian Silhouette（意譯「意式剪影」）。甫入正門，就是有大列落地窗戶的酒吧區，天花板上有多個以LED燈營造的可愛圖案：八爪魚、恐龍、海星、海豚……原來都是Paulo身上的紋身圖案，「塗鴉園」這名字也由此而起。細心再看，紅酒櫃內有1隻白兵玩具，酒吧的vodka旁竟然放了蠟筆小新玩偶……是有點格格不入，但又彷彿透露着主廚貪玩的童心，令人對他不禁多了幾分好奇。不知是有心讓客人徹底放鬆，還是想大家多點時間欣賞其珍藏，Paulo安排了幾款餐前小點在此享用。吃前，侍應突然捧來兩大盤新鮮食材，一盤是龍蝦帆立貝大鮑魚等海鮮，另一盤是松茸山葵日本薑之類的素菜，逐一向客人展示和介紹，此舉令人再添幾分期待。

皇帝蟹茶碗蒸 黑毛豬清湯添鮮味

吃過餐前小點，就根據侍應指示，移步到內堂主用餐區去品嘗晚餐。老實說，前4道菜都令人有點意外，明明是現代意大利菜，怎麼來了幾款刺身，甚至茶碗蒸？原來Paulo希望在亞洲店多用亞洲食材，而他又偏愛海鮮，認為日本海產在亞洲首屈一指，所以用自己的方法來呈現鮮味。在吞拿魚腩上，他配以魚骨豬骨熬汁後冷藏的啫喱，綴以魚子醬，比平時吃的拖羅多了一層肉香；帶子、鮑魚、螄蚶3款貝類，各有自己的沾醬，各自美味；皇帝蟹茶碗蒸用上西班牙黑毛豬清湯，又滑又鮮。這些中西合璧的煮法，比傳統日菜多了點新意。

前菜過後，就是幾道主菜，同樣主打海鮮：甜美軟嫩的蘇格蘭藍龍蝦與日本南瓜蓉配搭完美，加入南意風味的辣肉腸油和梅爾檸檬油，更是畫龍點睛，令味道更立體飽滿。最特別的還是自家熟成2、3天的銀䱽魚，肉質柔軟魚味濃；伴以帶甜的意式黃酒醬及XO醬，甜中有鹹，又引出了魚鮮，非常特別。

雪糕魚子醬 鹹鮮有驚喜

主廚對海鮮的愛延續至甜品。18年朗姆酒白朱古力雪糕，上面加了Kaluga魚子醬，想不到甜美的雪糕，竟然有助放大魚子醬的鹹鮮，很有驚喜。吃到這裏，侍應又示意客人可移步回「塗鴉園」，享用petit four。大門打開，入夜後「塗鴉園」的落地玻璃窗映照出中環商業區的璀璨燈火，乍看頗有曼克頓大都會的氣派，令人驚艷。坐下來，試試4款由木盒盛載的小甜點：藍色貝殼般的柚子醬油黑朱古力，甜鹹兩極，卻又相互諧協；最可愛還是黑武士頭像造型的威士忌軟糖，不用問都猜到又是主廚的小巧心思在背後發功。難得13道菜吃罷也不會過飽，大抵因為多以海鮮為主，每碟小巧精緻，分量剛好，吃完也不覺得負擔太大，令人回味。

■Noi

地址：中環金融街8號香港四季酒店L-5A座

查詢：3196 8768

價錢：午市4至5道菜套餐約$980；晚市只設1款嘗味餐單，約13道菜，每位$2800；另加一

文：胡慧敏

編輯：梁小玲

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