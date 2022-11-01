童途有「理」：至fit小人類

要維持健康的體魄及理想的體重，除了均衡飲食及規律作息外，適量的運動亦非常重要。根據世界衛生組織的建議，5至17歲的兒童及青少年，每天建議做至少1小時中等至劇烈强度的帶氧運動。中等强度，是指會令我們呼吸、心跳稍為加快及有少許流汗的活動，例如行樓梯或跳繩等。至於劇烈强度，則指令我們呼吸急促、心跳加快及大量流汗的活動，例如游水或跑步等。但大部分的香港兒童及青少年均未達要求。

除了帶氧運動外，家長可每天與孩子一起選擇2至3個以下介紹的簡單家居活動，與他們一起練習，達至持之以恆的效果，同時增進親子關係。只要大家循序漸進，持之以恆，便能在新常態的環境下，保持健康的體魄及理想的體重。

文：李慧雅（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第421期]