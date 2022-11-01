澳洲生活夢想飛：澳洲升學選擇多

澳洲甚至有一些「公立精英學校」（selective school），給讀書成績超厲害或有特別才華的學生學習。這些學院專注發展技能，如廚藝、建築、藝術……選擇多樣化，維多利亞省只有成績top 5%的學生才可以入讀。澳洲學校多樣化，給不同才能的小朋友發展。

澳洲大學的選擇和供應多，我相信只要願意一定有機會上大學。每年7、8月是大學的開放日，最好先帶孩子去探訪一下，透過自己親身感受找合適的學校。

多孩家庭 讀私校着數

我們特意選擇基督教學校，基督教學校多是私校，選校不受校區限制，但需要有牧師寫信推薦申請入學；當然也要等學校有學位，出名的基督教學校都比較搶手難入。學校還有學費減免：首名子女要交100%學費，第二名子女80%，第三名60%，第四名以後全免，我真的是大贏家。

每間學校都有school tour給家長看學校環境，透過校長介紹了解學校更多。當年我們也有到學校探訪，如果越洋揀學校的確有一定的風險。

已快18歲的大女兒本有offer可修讀大學foundation，但我們與孩子商量，並拉住他們參與搵學校的過程，細說來到新環境，爸爸媽媽希望孩子在信仰上扎根，所以建議先在基督教學校讀year 12，才上foundation。但我們到墨爾本蒐集更多情報後，決定大女改由year 11開始讀，因為澳洲的year 11及12是相連貫，亦會影響入大學的資格。

我們選擇的是私校，跟公立學校放假時間不一樣，通常都是早放假晚開學。家校緊密互通消息，學校有App可看到很多資訊，教師會上載上課照片和video，學校亦會每周出email通知家長重要日子，以及你的孩子交了什麼功課，如有未提交的或要重交的也會提醒。建議一定要提早加入家長或家教會PTA群組，通常有二手校服購買，因為這裏買校服很貴，我們只是每人買一套，已合共2000多澳元。

另外，我們是新學生，班主任會發電郵通知聯繫，並安排開學前提早見面，由專人帶小朋友參觀課室和校園。今年10月4日，有5個小孩入學（第四季）插班，在假期前已收到3個班主任的電郵，其他可能仍未放完假。在香港習慣急促步伐的人，真的要學習停一停、等一等。

整體來講，澳洲追求愉快學習，學術成績也不太差。如果有興趣來澳的朋友，要抓緊幾個小朋友重要的入學關鍵期：

Year 7 升讀中學

Year 9 相當於香港的中三

Year 12 相當於香港的中六，準備入大學

文：六個小孩的媽媽

作者簡介：剛移居澳洲墨爾本，育有4女、2男，共6名孩子。最喜歡玩煮飯仔和運動，經常帶着六小福上山下海。

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[Happy PaMa 教得樂 第421期]