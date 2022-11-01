半職爸爸：應該會傷心

真的「無求於子女」？

身邊也有不少朋友，跟我一樣，把養兒育女看作是父母的責任之餘，更看成是上天的恩賜，每一刻的付出，同樣是每一刻的收穫，甚至常常覺得，看着子女長大的樂趣和幸福，比自己的付出超出許多許多。同輩的朋友，許多都覺得，兒女長大了，羽翼已成，父母享受了付出和收穫，實在再不能向上天或者已成長的子女要求更多。這種情况，幾十年前極為罕有，但放諸今天，雖然不能說是大多數，但有這種想法的父母，也不能說是絕無僅有。

這種想法，在我女兒出生時已有，至今不變。對孩子，有所記掛，大抵無法免俗，但將一己意見，加諸子女身上，大可不必。孩子長大了，成為獨立個體，做了世俗中所謂「孝順」的事固然好，「不孝順」，對已經因為子女成長已得到莫大樂趣的父母來說，也沒有「虧本」。

不禁幻想可怕的情景

雖然是這樣說，可是，人始終是人，陳義過高，面對子女「不孝」，也不可能無動於中。如果有人問我，子女將來做什麼我是難以忍受的，我想了想，原來我的所謂「無求於子女」，也是非常有限度的。在我想像中，第一個閃過腦海的，是這樣一個情景：

我已經七老八十，薄有財產，子女也謀得一份好職位，收入豐厚。一天，我這個老爸忽然被騙徒騙了幾十萬元，幸運的是，那不是我全部財產，我還有足夠養活自己以後生命的金錢。可是，當我的子女知道這件事後，他們第一反應就是罵我，而不是好言安慰我這個老人。

一想到這個情景，我就悲從中來。

……也許，最後他們還會在罵完我之後給我幾十萬元。

可是，問題其實不在錢，而是真的傷心。

結論是，口說「無求於子女」，總是騙人的。求的，也許不是子女的學歷、職業以至陪伴時間等，可是，人始終是人，對子女，還真是「有所求」的。

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

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[Happy PaMa 教得樂 第421期]