好去處：STEAM元素遊戲 探索科學啟發創意 「高智能」賽車 激活腦朋友

文︰顏燕雯

小模特兒︰Hiko

Yum Me Play旗艦店佔地6700平方呎，設有5大專區，當中包括一個3000多平方呎主題式體驗館，還有小朋友最愛的手作區「創意表達工作坊」、「創建工房」，大玩最新科技VirCube遊戲的「玩．樂．學」，以及另類圖書館「靈感啟發」。記者所見，不少活動都集創新、科技、趣味於一身，小朋友需要動手做、動腦筋的過程頗多，非常適合愛思考、探索及求知慾強的小豆丁參與。

Yum Me Play五大專區

1. 親子賽車互動體驗館

佔地超過整個Yum Me Play旗艦店一半面積的體驗館，定期設置不同的主題，如賽車、時裝、交通、鑑證等，由各行各業經驗豐富的專家共同策劃主題內容，希望讓小朋友透過玩樂和體驗，從互動有趣的遊戲中探索、發揮無窮創意，並汲取新知識。打頭陣的親子賽車互動體驗館「Junior Racing Academy」，曾於去年暑假舉辦期間限定展，當時受到不少家長和小朋友歡迎，特別是喜歡賽車的小朋友，因為館內除了有賽車相關的展覽，小朋友更可以用積木搭建賽車，並於車道上試行；亦可為賽車設計顏色，然後打印出來摺成自己的專屬車仔；還有不少賽車體驗遊戲。除了以上種種體驗，今次更加入全新項目，透過科技和人工智能，小朋友可用電腦控制賽車在賽道上行走，跑得最快的就是贏家！

賽車體驗館Junior Racing Academy

價錢：周一至五$238，周六、日及公眾假期$298；每節90分鐘；包1名成人及1名3至12歲小童

2. 創意表達工作坊

這裏有很多近年流行的DIY玩意，包括手工皂、手工浴芭、飾物等，難度深淺皆有，不同年齡、愛好的小朋友都可選擇到自己喜歡的項目，從中學習顏色、手作、藝術、自我表達能力和個人情感發展。

價錢：飾物$188/50g、$229/100g；手工皂$338；手工浴芭$398（每節45分鐘）

3. 創建工房

創建工房是一個主打科學知識的工作坊，學習內容亦會不時更新，如採訪當天有與生態系統有關的玻璃盆栽工作坊、培養小朋友對日常生活不同事物抱好奇心的動物氣球及WonderHat工作坊等。這裏猶如一個小小工場，讓小朋友化身計設師、工程師或藝術家，動手完成自己的作品。

價錢：動物氣球工作坊 $198；WonderHat工作坊 $200（每節45分鐘）

4. 玩‧樂‧學

VirCube是結合VR虛擬實境和MR混合實境的遊戲。小朋友只要站在巨型的屏幕前，在身上及雙手佩戴感應器，便可透過擺動身體來玩遊戲，例如用手拿起工具，為賽車維修；在森林中跳過氣球等。與一般VR遊戲不同，參加者毋須戴封閉式頭罩，便可在「高度貼近現實」的情景中，於導師指導下探究和體驗超過400個不同有趣學科，包括生態環境、物質狀態、航空學等，比手機遊戲更好玩、更刺激！

價錢：$150（1名成人及1名小童），

每節50分鐘

5. 靈感啟發

店內零售區精選了世界各地的多重感官及益智書籍，並提供空間讓小朋友和爸媽坐下來慢慢閱讀，可說是一個小型圖書館。

■INFO

Yum Me Play旗艦店

開放時間：上午10:00至晚上8:00

票價：12歲或以下兒童連1名18歲或以上的陪同成人，周一至四$158起（1小時），周五至日及公眾假期$208起（1小時）

地址：沙田新城市廣場1期LB樓層Play Park（LB 07）

預約及購票：即場購票或Klook購買

[Happy PaMa 教得樂 第421期]