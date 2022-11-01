惜住手腕：正確工作姿勢+運動 預防「滑鼠手」

不少人體工學滑鼠標榜可減輕手腕壓力，改善甚或避免腕管綜合症，胡存孝指暫時醫學界未有確實定論，「但參與研究的用家認為使用人工滑鼠後感覺幾好，手腕沒那麼累」。他指當手臂處於正中位置（見圖），受到的壓力最低，但平時用一般滑鼠的手勢是手掌向下，需用少少力扭動手腕，對軟組織的壓力較大，而人體工學滑鼠具一定傾斜度，讓手臂處於相對正中的位置，變相軟組織沒那麼受壓，不過垂直滑鼠和軌迹球滑鼠與慣常握法不同，控制鼠標的精準度或有影響。

滑鼠以外，胡存孝指滑鼠手托和滑鼠護腕墊對紓緩手腕壓力有一定幫助，將手腕托高可盡量讓手臂維持正中位置，毋須刻意扭動手腕。另外，「滑鼠不能太小，亦不可以太扁，否則使用時手掌需攤平，刻意用力，或覺不舒服」。他還提醒，「（人體工學）滑鼠一定要試用過才買，感覺不錯而又負擔得起買一個都無妨，但非必要，最重要維持正確工作姿勢（見圖），否則用什麼滑鼠健康也會出問題」。●