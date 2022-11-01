人體工學護腕？電競高性能？ 揀滑鼠看需要 太靈敏未必好

滑鼠價格差距大，從幾十元一隻普通文書滑鼠，到上千元的電競滑鼠，不同的功能和設計針對不同用家。售賣電腦周邊產品多年的2000FUN產品經理Cloud Leung指，「購買滑鼠時，最重要知道自己需要的用途」。一般滑鼠以外，不同特別設計的滑鼠有何特點呢？

一、人體工學滑鼠 適應需時

無論是外形傾斜的垂直滑鼠，還是將大圓球嵌入其中的軌迹球滑鼠，這些外形奇奇怪怪的正是近年流行的人體工學滑鼠，聲稱可改善長用滑鼠帶來的手腕不適。

Cloud解釋，平時握滑鼠時，當前臂平放在桌面，手掌搭在滑鼠上，手腕會不自覺向上彎曲以遷就滑鼠，長時間或造成手腕的筋腱勞損。而垂直滑鼠的外形比一般滑鼠高而且向一側傾斜，握法有如操控飛機控制桿，手勢從一般滑鼠的手掌向下變為將整個前臂90度順時針向右翻，讓手掌和前臂保持一直線，毋須再彎曲手腕關節。

而軌迹球滑鼠與其他滑鼠最明顯的差異，在於表面有一顆突出的軌迹球，可擺放不同位置。根據其擺放位置，靠拇指、食指、中指或手掌轉動軌迹球（如右圖球放側邊就只能用拇指轉動），滑鼠內部的光學感應器就會透過偵測軌迹球的動作來操控鼠標。淮博數碼助理電子商務經理謝穎琪（Fion）指，「手臂毋須因操控滑鼠而經常移動，適合桌面活動空間有限的用家」。

不過，「軌迹球滑鼠比較難上手，因為要將以前用整隻手臂操控滑鼠的肌肉記憶完全放棄」。Cloud稱，初期亦較難一下子將鼠標移動到目標位置，尤其在熒幕上較大幅度地移動鼠標，或需較用力，使手指容易疲累，或需調低滑鼠靈敏度（DPI）（見「知多啲」）慢慢移動才能較精準。

市面上還有一款外形及握法都與普通滑鼠相近，但有一定傾斜度，而且旁邊有專門的空間承托拇指，Fion指，「它的外形及握法與一般滑鼠差不多，頗受用家歡迎，因為熟習時間較短，與平時用開的滑鼠感覺相近」。

二、靜音滑鼠 無點擊聲免擾人

噠、噠噠、噠……使用滑鼠難免發出點擊聲，有時會被投訴發出噪音。滑鼠按鍵的聲音來自微動開關（micro-switch），主流多是機械微動開關為主，「聽到聲音即代表已經按下滑鼠鍵，可以給用家一種確定感」。Cloud指，靜音滑鼠的微動開關經重新設計，用軟性物料取代金屬物料，令點擊聲較不明顯，「適合在辦公室、圖書館或夜晚工作的用家」，不過Fion亦指，靜音滑鼠缺乏按鍵時那股「爽」感，手感一般。

三、電競滑鼠 靈敏打機神器

一般滑鼠較重、DPI範圍較低，用來打機或未能發揮最好表現，於是專為電競遊戲而設的滑鼠應運而生。電競滑鼠從外形到配件都十分講究，Cloud指其外形會根據玩家玩遊戲時的握法、實際操作的情况而設計，舒適感未必是優先考慮因素。打機講求點擊的準確度、可承受的加速度，電競滑鼠一般會配備較先進的感應器。另外，「文書滑鼠不會刻意追求輕身，而這一兩年發現滑鼠輕，有助提升打機表現，電競滑鼠減重的競爭愈來愈激烈」。Fion指有電競滑鼠更可透過加減滑鼠內的砝碼，自行調節適合的重量。

有線信號傳輸更快 較少延遲

隨着技術進步，電子產品、科技產品漸漸擺脫線纜的限制，走向無線化，滑鼠亦然。但無線滑鼠是否一定是最佳選擇？Cloud認為有線滑鼠仍有其優點。「有線滑鼠以實體電線傳輸資料，比起無線滑鼠，信號傳輸的速度更快、更穩定，較少延遲」，而無線滑鼠在傳輸資料的過程因為涉及信號轉換，會有相應的信號延遲。「以往電競滑鼠較少無線產品，但近年無線在電競上的優勢被發掘後，電競滑鼠亦漸向無線發展。」Cloud指用有線滑鼠玩電腦遊戲時相對沒那麼靈活，隨着無線漸成主流，生產商願意研發新技術，減少中間的傳輸步驟、時間，「如果用精密的機器測量，有線的延遲表現比無線的優勝，但現在無線電競滑鼠的延遲幾乎是人體察覺不到的程度」。在實際使用上，有線滑鼠毋須用電池，不用擔心電量不足，價格亦較相宜。

無線便攜無拉扯感 耐用度稍遜

至於無線滑鼠，「優勢在於沒有電線造成的拉扯感，而且便攜，毋須經常拔線插線，方便連接不同的設備，但缺點是有電量不足的憂慮」。另外，因有額外的無線組件和電池，理論上較易出現故障，相對沒那麼耐用。不過對於文書用家，Cloud認為「滑鼠有沒有線其實分別不大，有些用家想桌面較整潔，不想見到太多線，或家裏寵物會咬線，會選擇無線款式」。他提醒，如果有需要帶無線滑鼠外出，要留意滑鼠的感應器是否能在不同表面使用。光學滑鼠或未能在光滑及紋理過於雜亂的表面使用，需配上滑鼠墊，而雷射滑鼠能應付大部分表面甚至玻璃等平滑材質，「中高階文書滑鼠主要使用雷射感應器，其對不同表面的兼容度高，以及較省電」。

無線滑鼠連接電腦的方式可分為2.4GHz（附有一個USB接收器）和藍牙，應怎樣選擇呢？Cloud指「2.4GHz是一對一，抗干擾能力較好，相對穩定，延遲也較低」，但較為耗電，而且需用專屬的USB接收器，若不慎遺失就無法再用。而藍牙則較為慳電，可與電腦、電話、平板電腦等不同的電子裝置配對，隨時切換，不過因部分無線頻譜或與Wi-Fi重疊，有可能被干擾，傳輸效率和穩定度相對2.4GHz低。Fion提醒，「用藍牙滑鼠時要留意電腦是否支援藍牙，尤其是桌上電腦」，有需要可選購同時提供2.4GHz和藍牙連接方式的無線滑鼠。●

●知多啲

高DPI難做精細操作

滑鼠靈敏度DPI（dots per inch）影響鼠標的移動速度、精準度，當DPI為800，即代表滑鼠水平移動1吋時，熒幕上的鼠標移動800點（dots）。DPI應怎樣設定？Cloud表示需因應用家的使用習慣和熒幕解像度，「當熒幕解像度愈高，所需的DPI就愈高」，以減少手的移動幅度，不過高DPI可能較難做到很精細操作，「只移動滑鼠一下，鼠標可能已移動很大距離」。●

文：張淑媚

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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