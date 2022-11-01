跳上九巴81K 秦石邨玩到火炭 屋邨精華遊 工業區試水耕

秦石邨石瑩樓站

日式庭園風體育館 呃like無難度

是次行程由秦石邨出發，大家可乘港鐵屯馬線到車公廟站，在B出口過馬路，直行約3分鐘便看到行程第一站——車公廟體育館。這次並非來做運動或打波，而是為了打卡！

2020年啟用的車公廟體育館，設計帶點赤柱市政大廈和屏山天水圍文化康樂大樓的影子，簡約的清水混凝土建築，大量採用透明落地玻璃，將後山大自然及日式庭園景觀引入室內，不但營造開揚舒適環境，更有環保慳電的實際作用。場館內牆身及地板用上木材或暖色系物料，與庭園呼應。開放式中庭、戶外花園混凝土牆、梯級等處處都是日系文青風格打卡位，要拍出滿意構圖可說零難度。

離開體育館後轉左直行，穿過李屋村第一花園，細心留意會看到左邊有間隱蔽的古巖淨苑，供奉四面佛。神壇飾滿彩色閃石，比老圍芙蓉山竹林禪院、九龍灣高銀金融國際中心地下前院的四面佛更特別。據說這尊四面佛是由泰國副僧王在1985年送贈創建淨苑的意昭法師。每年11月9日四面佛誕，淨苑內香火特別鼎盛。旁邊的千佛寶殿供奉五方佛，圓柱形佛塔上擺放過千尊小佛像，取其「千佛繞毗盧」的意境。佛塔旁邊牆上亦有四大菩薩及五百羅漢，滿天神佛共聚一堂。參觀後原路返回體育館前的秦石邨石瑩樓巴士站，正式踏上九巴81K之旅。

車公廟體育館

地址：沙田沙田頭路10號

查詢：2790 0221

古巖淨苑

地址：沙田大圍車公廟路1號

查詢：2697 6625

乙明邨街站

1980s公屋王有「食」力 玩創豬柳蛋雞蛋仔

坐兩站來到乙明邨街站下車，旁邊的乙明邨看似平平無奇，但這條在1980年代初落成的公共屋邨，建有游泳池及滾軸溜冰場，大部分單位更附設浴缸，屬少見配套，曾被譽為公屋之王。

巴士站附近的乙明邨街市亦臥虎藏龍，其中創意小食店「潮食」，憑特色雞蛋仔打響名堂，連區外客亦慕名而來。招牌豬柳蛋雞蛋仔，將雞蛋、片裝芝士及切粒豬扒作為雞蛋仔餡料，製造出香脆而有咬口，外甜內鹹香的複雜滋味；另有手撕雞、餐蛋、香辣口味，總有一款挑起食慾。吃過雞蛋仔，可步行5分鐘至相鄰的沙角邨，就在沙角街與水泉坳街交界、冬菇亭旁邊的空地上，新增設了色彩繽紛的休閒設施，色彩相間的波浪形外牆，以及內裏的菇菌形涼亭，花點心思便可拍出獨特構圖。拍照後向前行1分鐘便到沙角邨站，再次跳上巴士。

潮食

地址：沙田乙明邨街9號地下乙明邨街市2至3號舖

瀝源邨站

老牌公屋噴水池show 「魔鬼雪山」醫肚

搭4個站後在瀝源邨站下車。瀝源邨是沙田第一條公共屋邨，首批住戶在1975年入伙，邨內有大片公共空間供居民休憩，其中三葉草形噴水池更成為屋邨標記。下車後在沙田娛樂城旁邊的小巷鑽進去，走約3分鐘便會看到位於瀝源巴士總站對面的噴水池。噴水池每日中午12:00至下午2:00、晚上6:00至8:00也有噴水表演，池水屬於瀝源廣場中央冷氣的水冷系統，會循環使用。

剛經過的娛樂城其實也有故事，它在1984年落成，發展商曾計劃開設的士高、保齡球場、桌球室等娛樂設施，居民因擔心不良分子混雜而強烈反對。現時娛樂城熱鬧程度大不如前，卻是「搵食」場地。地下的泰華餐廳保留了經典飲品如和尚跳海（滾水蛋），老闆亦不時開發新菜式如魔鬼雪山Oreo西多士、紅魔鬼冰火奶茶（紅豆雪條熱奶茶），創意十足。

泰華餐廳

地址：沙田瀝源街7號娛樂城地下A號舖

查詢：2606 2393

松頭下路站

垂直蔬菜牆吸睛 農品即割即食

醫肚後當然要勞動一下，回瀝源邨站上81K坐3站到松頭下路站，下車後沿火炭路向前行至穗禾路轉右過馬路，便到位於街角的THE FARM CLUB by Agrician，可參加水耕種植工作坊。Agrician去年由一班90後青年成立，從門外已被內裏一排排垂直蔬菜牆吸引，翠綠色調外還有鮮艷食用花，非常IGable。工作坊中農夫講解水耕種植的原理，帶參加者走過培苗場，然後親手將苗定植於管道上。創辦人之一的Jack希望推廣可持續農業，讓港人了解農作物的多樣化，品嘗新鮮味道，因此引入垂直水耕系統，慢慢建成現在長滿蔬菜的現代農場。農夫Minnie及Tomas在完結前會帶參加者親身收割農作物及即場品嘗。其中一款紅色食用花竟帶有芥末刺鼻口味，令人印象難忘。參加者還可將約600克的蔬菜帶回家。

回程前想找個地方歇腳？可沿火炭路往回走至松頭下路轉左，行兩個街口後右轉至麵房里，約6分鐘便來到人氣輕食咖啡店The Brew Corner。店內只有幾張小枱，但開揚環境絕不侷促。小店最近更新餐單，Hawaiian BBQ以去骨排骨肉作為漢堡餡料，加上切片菠蘿及芝士等配料，值得推介。店內最有名食品是爆餡bagel，無論點哪款餡料，餡料與貝果比例也近乎1:1，顏色配搭悅目，滿足視覺味覺需求，為一天旅程寫下圓滿句號。回程可步行5分鐘至港鐵火炭站。

THE FARM CLUB by Agrician

水耕種植體驗工作坊

收費：$400（12歲以上）/$100（12歲或以下，須成人陪同）

地址：火炭坳背灣街53至55號美高工業大廈地下C室

fb：agrician

The Brew Corner

地址：火炭坳背灣街2至12號威力工業中心地下A6

IG：thebrewcorner.fotan

九巴81K號線

路線：沙田新田圍←→火炭穗禾苑

班次：約7至20分鐘一班，「APP 1933- KMB-LWB」提供巴士抵達時間

全程車費：$4.8

文：周群雄

美術:謝偉豪

編輯:梁小玲

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