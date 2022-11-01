即日撈蟹送貨 鮮味十足 本地大閘蟹 肉甜膏清香

早在兩年前聽聞香港出產本地養殖大閘蟹，但由於產量低，養殖時間不長，本地大閘蟹市場始終未成氣候。今年是時候到流浮山養殖場走一轉，看看本地出產的大閘蟹質素如何？

流浮山友浩水產（友浩）是本地優質養魚場計劃認證的大閘蟹養殖場，由4年前開始養大閘蟹，現時養殖池塘面積合共約10畝，水深約2米。今年農曆2月時，友浩把50萬「長江2號」蟹苗放進池塘，據負責人陳啟鴻表示，此品種適合在南方飼養，蟹經不斷脫殼、成長，到了農曆7月生長至約3至4両重，10月尾至11月頭則可長至5至6両重，今年產量達35萬隻，是去年產量的四倍以上。

陳啟鴻說，要在香港養殖大閘蟹一點不易，「大閘蟹是夜行生物，天生怕熱，日間通常匿在池塘內不動，如（天氣）太熱，會影響蟹的脫殼次數，生長較為緩慢，難長至大隻，也會使蟹無胃口，甚至拒食」。他們要在塘邊安裝多個水泵，24小時不斷注水和抽水，使池塘水不斷流動，從而降低池塘水溫，維持約18℃，同時提升水的溶氧量至12%，以提升蟹的食慾、生長速度等。

特製偏鹼飼料 肉更甜膏更香

為了改善池塘環境，陳啟鴻更挖走原有泥土，重新鋪上乾淨幼沙，方便蟹脫殼，亦種植了苦草、伊樂藻兩種水草以改善水質，也會留意蟹的胃口，如吃剩的飼料泡於水中過久會變壞滋生細菌，影響水質。他又說，甲殼類生物進食偏鹼性和高蛋白質食物，長出來的肉質會更鮮甜，因此他們特製一款pH值8.0偏鹼性飼料，內含黑水虻，比原來飼料提升60%以上的天然蛋白質，讓蟹肉變得更鮮甜，蟹膏更清香。

如此嚴格是基於漁護署對養殖大閘蟹的環境水質要求極高，陳啟鴻說每造大閘蟹，由下蟹苗至出貨前起碼測試3次，每次抽樣10公斤大閘蟹，例如要化驗蟹內是否含有二噁英等，而每隻蟹必須通過所有測試、獲得由漁護署頒發的「優質養魚場計劃 大閘蟹產品合格證書」，方可於市場發售。

蟹肚、腳抹鹽提鮮

無論是漁護署或是養殖場本身對蟹的飼養環境都十分關注，但究竟香港的水土能否養出高質素的大閘蟹呢？採訪當日，陳啟鴻即時在池塘內撈起一隻約4両重的大閘蟹，記者看見撈上來的大閘蟹非常生猛、新鮮，蟹腳和蟹鉗不斷郁動。略清洗後，陳啟鴻教路在蟹肚及腳抹上少許鹽，令蟹肉提鮮，吃下去更加鮮甜。抹好蟹後，以中大火蒸20分鐘。蒸好後，飄來濃濃蟹膏香，蟹身和蟹肺十分乾淨，拆蟹時手指亦不會黏上蟹毛或染上啡色，記者急不及待拆蟹，蟹膏清香，蟹肉鮮甜細膩，但確實沒有江蘇出產大閘蟹的蟹膏濃烈甘腴，整體質素不錯，也許記者親身看到蟹是從養殖池塘中直接撈上來，加上有本地漁護署的合格證書「加持」，感覺蟹肉特別鮮甜。

友浩今年是第3年推出大閘蟹，陳啟鴻表示客人早兩天下單，他們會在送貨日當天清晨撈蟹，下午開始直送至訂購者的地址。想吃本地出產的大閘蟹，可經由蔬菜統營處和魚類統營處合辦的「本地魚菜直送」應用程式訂購友浩的出品。價錢方面，於「本地魚菜直送」App，10隻各5.5両重售$1688。除了友浩，在「本」App中亦可找到同樣主打本地大閘蟹的海盈綠色科技養殖場的大閘蟹，其產品在「本」App中售價為$1298 / 10隻（5隻各5両重公蟹 + 5隻各4両重蟹乸）；一田百貨售價為5両重公蟹/$158、4両重母蟹/$168，售價或有改動，以品牌最終定價為準。

■流浮山友浩水產

查詢：9055 4436

「本地魚菜直送」App：於Google Play或App Store下載

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

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