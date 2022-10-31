膚見：澳洲皮膚癌發病率奇高

不用戴口罩，開始時感覺到很自由，亦令香港朋友們嫉妒。可惜這得意忘形的快感只維持很短時間，因為當想到如果不幸感染COVID-19，這個假期便要自動延長最少1個星期或以上（因為當時6月，香港政府仍然要求感染後最少14天，以及登機前24小時內快速測試呈陰性，才可以登機回港）。還有，當時澳洲跟香港一樣，要求染疫者須在家隔離1星期，不能外出和見朋友。所以，我不再有太多考慮，決定做好個人防疫措施，盡量像香港一樣嚴謹，因不想受到感染而壞了整個假期。

雖然現在的澳洲人，已慢慢回復pre-COVID的生活模式，但先前因疫情在家工作，產生了另類問題。那段日子，一方面令員工減少通勤時間和費用，另一方面公司可以縮小寫字樓租用面積，減輕成本之餘亦可以維持工作效率，這可是一舉兩得。一些國家如英國或澳洲，居家面積比較大而往返寫字樓路程比較遠，好處更加明顯。但如果從系統思考角度分析，當一個新的動作持續出現，可能對於系統內其他參與者產生持續負面效果。例如寫字樓附近的咖啡館、餐廳酒樓、健身室和超級市場等，也是另一個頗大的經濟體系，它們亦僱用很多員工。如果大多數人繼續留在家中工作（新動作），對另一體系中的員工（其他參與者）生計會造成很大影響。這令地方政府非常頭痛，要盡快拿出方案令大家重回寫字樓工作。

70歲或以上長者 逾半皮膚癌

澳洲陽光非常充足，加上大氣中臭氧層出現一個窿，這可以解釋到為什麼這裏的皮膚癌發病率比其他地方高。70歲或以上長者，3個中有2個患皮膚癌，而每年有逾2000人死於皮膚癌。

至於最毒的黑色素癌，澳洲的發病率也是在世界每個年齡群中名列前茅。所以走在街中會看到很多宣傳，教導市民怎樣在戶外活動時保護皮膚，指導塗防曬的好處。除了保護皮膚免被曬傷之外，及早驗測皮膚癌也可以降低死亡率，澳洲已經有掃描全身黑色素瘤的MoleMap，這儀器可幫助醫生及早驗測皮膚癌和提供適切治療。香港雖然亦有不少皮膚癌患者，但人數遠不值投資以上儀器作普查用途，故只憑目測和皮膚鏡（dermoscopy）作檢查。

文：黃偉傑（皮膚科專科醫生）