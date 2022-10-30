未來城市：古洞北長者宿位：「銀髮邨」北移參考

大灣區建「銀髮邨」

港大經管學院上月發表《香港經濟政策綠皮書2022》（下稱《綠皮書》），提出在大灣區設「銀髮邨」，中期釋出公屋單位。負責撰寫房屋政策和出租公屋部分的經濟學講師阮穎嫻據2016中期人口統計說，香港近五分之一公屋租戶屬退休人士。她觀察部分香港長者有內地親友或願意長居內地，但因公屋租金低廉和享有連帶福利，故長佔單位。她主張政府打擊濫用公屋、核查出入境紀錄，但房屋局並無公布數字。她從其他數字估算，例如公屋圍封強檢行動中，約有10%丟空單位。全港有81萬公屋住戶，即最多有8萬間丟空單位，假設當中只有1萬戶查明濫用，沒收再編配予公屋申請者，比起現時平均每年約2萬個單位的編配速度，是立竿見影。

長者需要什麼 未必「想當然」

然而，哪類長者適合北上安老？又應作何配套？研究退休保障、安老政策的恆大決策科學學院院長陳偉森說每代長者需求不同，隨年齡可分為青老人（young-old）、中老人（old-old）、最老的人（oldest-old）。他的父母屬oldest-old，要跟子女見面飲茶才實在，但較少出行；下一代長者則可能懂打視像電話、英文程度較高、重視朋友聯誼多於天天黏着子女：「（他們）不用住得很近子女、日日上來喝湯才開心。下一代未必要煲湯給子女，有文化的轉變。長者將來的需要，未必是現在我們認為理所當然的那些。」他期望政府及早研究不同世代長者需要，按此規劃。

據勞福局2020年數字，有近9萬名65歲或以上經常居於大灣區的香港永久居民。他相信這一代長者多內地親友，不抗拒北上居住，唯一憂慮的是醫療系統差異，例如有否港人信任的醫院及可負擔的醫療費用。「安老不離錢、醫療、居住三樣。錢是醫療券，是好開始。醫療券外，可以跟內地醫院或港大深圳醫院合作，讓老人有信心，不用經常回香港。」他設想，大灣區不會整區變成中環或曼哈頓，總有適合安老的地點，只要有山有水、享受農田樂、備有醫療設施和公共或接駁交通便可。

安老產業如何「融入大灣區」

《綠皮書》另有提到大灣區城市近10年經歷快速經濟轉型，增長最快的行業包括專用設備製造、廢棄資源和廢舊材料回收加工等，與安老毫不相關。香港方面，《施政報告》計劃2027年底前增加6200個安老宿位。阮穎嫻比較兩地發展安老產業的可行性，說香港始終欠缺生產要素（factors of production），例如護理員薪金高昂，若從外地輸入更要為他們撥出宿舍空間。而且，院舍在市區見縫插針，租金貴令居住空間減少、市區設施不便長者，「整個產業在香港不是太有優勢」。

她綜合不同地方政府報告和數據所見，大灣區因地價和人工成本低、政府規劃支持，能提供較佳的安老服務和環境。高級安老院每月最低收費為3000至8000元人民幣不等，人均居住面積是300平方呎。廣州、佛山、珠海近年致力增加院舍牀位，尤其珠海正轉型為優質退休區，醫療保健業發展蓬勃。考慮規模經濟，過萬人的安老村可支撐醫院、泳池、健身中心等設施營運，做到「醫養合一」。她認為港人具消費力，有助大灣區銀髮產業，建立專業和認證制度，「對退休生活和經濟都有幫助，不一定拖慢GDP。如果能協商讓港人長者住上去，我們（政府）負擔一定費用，解決香港養老問題是可以的」。最終長者遷往哪個城市，要看附近有否親友、是否方便子女探望等個人需要，「不是純粹說輸出境外，就解決安老問題」。

陳偉森也覺得大灣區發展跟安老不相悖，可試驗智能安居，以科技產業協助長者，例如無人駕駛汽車、遙距醫生，「類似實驗形式的退休園區，有成功例子可以推廣至全國省會，都是貢獻」。除公營模式或政府資助，他期望見到私人發展的退休村，「不能全靠政府，很多國家如日本、韓國人口老化，醫療、住屋全靠政府，整個經濟受不住」。反而可配合逆按揭或保險計劃，吸引有資產的長者轉到大灣區生活。他到訪過美國的養老社區，有長者變賣房屋後入住，按身體衰退情况入住有相應設施的居所。大灣區可以探索亞洲退休村模式，「有沒有方法有好的地方退休，令老人善用積蓄，跟去加拿大或澳洲退休沒大分別」。

偏遠新界區 北部都會區？

《綠皮書》建議60歲或以上的長者及不從事經濟活動的住戶，可編配偏遠地區的公屋，以解決租戶與單位錯配。阮穎嫻說現時只有長者可透過「高齡單身人士優先配屋計劃」和「共享頤年優先配屋計劃」選擇市區公屋，年輕人卻被編配新界公屋，此原則難以提升社會生產力和效率，衍生市區劏房、交通費貴等問題。在現行公屋制度，工作地點不是調遷其他區的理由。2021至2022年度，僅有0.75%公屋因清拆安置或其他調遷安排而獲重新編配。「如果行動方便的長者，不會介意坐車久一點，他們時間成本較低。年輕人最寶貴是時間，希望他們可以節省（上下班）時間，更有創造力。」她計算重新編配公屋後，工作人口平均每人每月可節省約2000港元。

惟目前看來偏遠的新界區，他日將會是有65萬個總工作職位的北都，屆時莫非又要長者調遷？她說，背後原則是希望公屋制度更有彈性，住戶需求一直轉變，除轉換工作地點，也可能有照顧家人等需要。目前一上樓後便住到子女長大、自己百年歸老的政策不合時宜。與其建簡約公屋，不如先審視這種僵化的編配制度。

陳偉森大體認同市區地段要分配予就業人口，因該地段的配套設施未必適合長者。但若需調遷長者，要顧及身心需要和有數據支持，「如果只是公屋住戶，會否標籤化？長者可能覺得自己窮，政府要他搬走，或者像收樓般被逼走。人不是貨櫃、搬來搬去，教育和心理輔導重要」。長者較難適應新環境，搬遷會影響心理和人際關係，所以應提供誘因，讓他們自願搬走更為理想。

古洞北案例

古洞北福利服務綜合大樓明年中開幕，提供1750個長者宿位，由非政府機構或服務經營者營運，有戶外綠化空間、屋頂花園等。大樓位於古洞北新發展區第29區用地，據規劃署圖則，可見大樓位於「社區設施區」，旁有高速公路、毗鄰市中心和「商貿及科技區」。阮穎嫻對後者表示不解，她參考矽谷，科技園旁應是員工宿舍，「希望年輕人有類似『奮鬥房』，從宿舍很快回到公司工作。亦可能有會議設施，做科研展覽。這些對吸引高端科技人才重要。沒理由旁邊是安老院」。

難免毗鄰經濟活動 思考共融

陳偉森認為1750個宿位等同中型安老院，有示範作用，但對比接近40萬的80歲或以上長者人口是杯水粒粟。「作示範是好好，想每區都有？或建一個大的公屋式的安老村？是否有決心每個長者或有需要的都可以住？相信要政府很多資源。」大樓開幕時，四周應還是塵土飛揚的地盤，但他覺得值得邊學邊做，讓有需要的長者先住進去。在香港安老，注定要與不同產業及經濟活動毗鄰，「北都（發展了）又不給長者住，難道殺了他嗎？明白香港是地少人多的地方，將來年輕人比長者少，要教育大家共融，互相認識和知道需要。年輕人努力工作，也思考將來怎樣安心做老人家」。

與政府「居家安老為本，院舍照顧為後援」方針一致，他和阮穎嫻都反對院舍作主要安老居所，阮更形容香港院舍似「長者集中營」。陳認為居所佔香港安老重要一環，但從事相關研究多年，社會仍未做足準備。政府資源應留予最貧困及迫切的長者，而夾心階層應提早至少10年準備安老，安排有私人空間和自主的生活。 「一般人可以自己決定， 靠政府少少資助（如交通費用），這樣資源分配最好。」

【安老居所篇】

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 受訪者提供、發展局網站

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 利永倫

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