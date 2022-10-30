料理分子：自製焗薯蛋批 遊桃園神社

情迷日本神社

到日本旅遊，往往對神社有一種情有獨鍾的感覺，凡經過大大小小的神社，若時間上許可，必定入內走一趟。賢身上必攜帶着一本御朱印帳，他的帳冊已被御朱印蓋滿了一半。御朱印，原是神社或寺院給予信徒在寺院內抄經的「證明」，後來逐漸簡化，普及到神社也供御朱印，只要誠心參拜後繳付約300至500日圓就可取得。御朱印多是由社務人員以黑色的墨書寫，再蓋上朱紅色的印章，而專門用來抄寫的冊子稱為「御朱印帳」。

通常在小窗口前拿出御朱印帳，職員便會點頭示意，跟你說御朱印的價錢，然後有禮貌地請示稍候片刻。曾經在一家小神社親眼看着職員題字和蓋章。每間神社的御朱印都有自己的特色，但格式則是規定了的，左邊起是年號、月、日，中間是神社的名字，而紅色的印章直接蓋在神社的名字上。百家神社，百種御朱印，字體各具特色。

神社往往予人平靜的感覺，進入神社前有一個簡單的儀式。在鳥居前一鞠躬，待心情平靜下來便可以穿過鳥居進入神社境內。原來鳥居的中央通道是神明專用的，我們要從左右兩側通過以表恭敬。

入神社 先除穢

桃園神社的手水舍位於鳥居的左邊，手水舍供人進行簡易的「除穢儀式」。

一、首先輕輕一鞠躬。

二、右手持柄杓，舀起清水淋於左手冲洗。

三、將柄杓換到左手繼續清洗右手，並再將柄杓換回右手。

四、倒出小量水於左手掌心上，含入口中漱口再吐到腳前的水溝內。再以柄杓中的水清洗左手。

五、右手將手柄朝下豎起柄杓，讓杓中剩餘的水沿着手柄流下冲洗柄杓，柄杓倒扣並放回原位，最後在對着手水舍行一鞠躬，完成。

敲響銅鑼 5円結緣

桃園神社的參拜殿沒有繩鈴，但有一個銅鑼和敲棍在奉賽箱上，可隨喜投入香油錢，日本人多數投入5円，因為5円和ご縁（緣分）的發音相同，所以日本人以5円象徵牽起緣分之意。敲響銅鑼後，深深行兩次鞠躬禮，拍手兩次，雙手合十向神明祈願。祈願後再次90度鞠躬，完成。

桃園神社內有一個角落，木製的小走道上掛滿了風鈴祈福短冊，原來相傳在日本古代，強風吹來時會引來惡神降臨或流行病，風鈴清澈的鈴聲能夠驅邪及祈願。拜訪神社的當天涼風陣陣，不時傳來陣陣風鈴聲，清脆、清澈，絕不詭異。

穿過風鈴小走道，是售賣御守和繪馬的地方。

加持御守 一年內有效

這裏的御守都經過神職人員的祈禱，據說可以破魔除厄，加持後的御守不能打開，神符被打開後會失效。御守必須隨身攜帶，可以放在錢包中，靈威自拜領開始使用後一年內有效力，舊的可以帶回神社請神社協助處理或留念亦可。我喜歡蒐集各神社的御守，被它們的外形、體積、花紋和顏色吸引着。通常放在家中的飾櫃內展示，每次看到這些收藏品都自我感覺異常良好，總能說服自己購買喜愛的，因為這次不買，不知道會不會有下次。結果新冠肺炎疫情令這個想法更堅定。

還有我非常喜愛繪馬，繪馬起源於最初用來向神靈祈願獻祭的活馬，後來發展為假的木馬，到現在則是畫在木板上的繪馬。把願望、姓名和年齡都寫在繪馬上，神明看完願望才能找到你呢。2018年和爸爸、姐姐、姐男朋友和弟弟到訪京都貴船神社，那繪馬的形狀是一片深紅色的紅葉，是我最喜愛的繪馬收藏品。

在神社內尋得安靜

桃園神社內有一個和菓子體驗的活動，只在周四至周日舉行，到訪的那天沒有活動舉辦，很可惜。於是光顧了在旁的神社豆花，木碗盛載着泡浸在黑糖水內的抹茶豆花和黑芝麻豆花，豆花本身沒有甜味，所以糖水的分量配得剛剛好。微風中，沒有蚊子打擾，安靜的遊人各自享用着豆花，風鈴的清脆聲伴隨着，自己彷彿是一隻浸醉在貓咪放鬆音樂快進入夢鄉的貓，那種平靜得令人發呆的入定狀態，是我夢寐以求的。多買了一塊繪馬，只簡簡單單寫了一句便掛在繪馬架上：「願以平靜的心面對一切。」

神社的點心往往都是甜的，如和菓子、水信玄餅或羊羹等。很想在神社內品嘗到鹹的點心，但外表也能像和菓子那樣吸引，亦方便攜帶到戶外享用。於是便構思製作這個千層忌廉焗薯芝士蛋批。從批皮到千層忌廉焗薯，以至混合洋葱、甜椒、煙肉和芝士香的蛋批內餡，也像和菓子那樣一絲不苟。焗薯的香氣與海鹽和忌廉的香甜產生化學作用，令吃的人感到幸福。香滑的蛋批與烤到金黃色、酥脆批皮形成對比。還有一個邪惡的食法，跟本欄上次介紹的濃蝦醬意粉一樣，在熱辣辣的批上加一小球雪糕伴食，多層調味，多重口感，多麼滿足。

【千層忌廉焗薯。材料】（約8件）

‧美國焗薯……400克

‧蛋……2隻

‧忌廉……160毫升

‧牛奶……80毫升

‧牛油溶液……20克

‧芝士碎……20克

‧鹽……1湯匙

‧胡椒……1/2茶匙

【做法】

1.把薯仔去皮切片，約2毫米厚，切完泡水暫存，防止薯片氧化變黑。

2.在烤焗容器底部墊一張焗爐紙，在容器整個內部塗上牛油溶液。

3.把薯片一片一片，半重疊狀態放入容器內至半滿。

4.另外把雞蛋拌勻，加入忌廉、牛奶、牛油溶液、鹽、胡椒和芝士粉拌勻。

5.把步驟4的液體慢慢地倒入薯片內，直至碰到最上層薯仔。

6.放入焗爐內，加小量熱水在旁泡着容器，以上火180℃，下火150℃，焗40分鐘。

7.焗至表面金黃色，薯片變得軟身即可。

【芝士蛋批批皮。材料】

‧軟牛油……100克

‧糖霜……27克

‧花奶……11毫升

‧奶粉……13克

‧低筋麵粉……73克

‧高筋麵粉……77克

【做法】

1.將軟牛油與糖霜混合，直至糖霜消失。

2.然後加入花奶拌勻。

3.再加入奶粉。

4.然後加入低筋麵粉攪拌。

5.最後加入高筋麵粉拌勻。

6.麵糰包好放入雪櫃至少半小時，備用。

7.半小時後把麵糰放在兩張焗爐紙的中間，慢慢用棍推開至3毫米厚。

8.麵糰推開至批模的大小再多4厘米闊。

9.把其中一張焗爐紙拿走，把薄麵糰小心蓋在模上，慢慢把另一張紙與麵糰分開。

10.碎掉的麵糰可填補批模上的洞。

11.用拇指和食指揑緊批皮的邊緣，讓邊緣看來比較完整。

12.用叉子在底部刺洞，在烤焗的過程底部可排氣，防止脹起。再放入雪櫃備用。

【蛋批。材料】

‧蛋……2隻

‧洋葱碎……100克

‧煙肉碎……2片

‧黄、紅甜椒粒……各50克

‧忌廉……150毫升

‧紫蘇油……3毫升

‧雙色水牛芝士……30克

‧芝士粉……30克

‧鹽……1/2茶匙

‧黑椒碎……1茶匙

【做法】

1.將洋葱碎炒香，撈起備用。

2.以同一個鍋子炒香煙肉，備用。

3.黃紅甜椒粒炒香，備用。

4.另把雞蛋打發，加入紫蘇油。

5.加入忌廉拌勻。

6.最後加入調味料、水牛芝士和芝士粉拌勻。

7.從雪櫃取出批皮，在邊緣塗上蛋黃液。

8.把之前焗好的千層忌廉焗薯脫模，放在批皮的中央。

9.把炒香的蔬菜和煙肉平均放在批的邊槽內，然後倒入蛋漿。

10.最後在千層忌廉焗薯上灑上芝士。

11.放入焗爐以上火180℃，下火160℃焗35分鐘至蛋漿熟透和呈金黃色。完成。

文、圖˙ 廚豫

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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