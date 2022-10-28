高手雲集竹翠公園 朱肇階×衛詩 西九玩轉爵士夜

音樂人朱肇階（Daniel Chu）從美國伯克利音樂學院（Berklee College of Music）學成歸來。去年他在自由爵士音樂節節目「自由空間樂團×朱肇階——樂戲」，與9名自由空間樂團弦樂手即興表演；今年則聯同多名音樂好友——色士風手Bernard Carpio、鍵盤手Enoch Cheng、結他手Victor Chu、低音結他手Rayvaughn Covington和鼓手Padget Nanton III，組成「Daniel Chu Supergroup」，與歌手衛詩在節目「自由爵士音樂節：Jazzscapes」壓軸登場。

「對我來說，這班是本地好頂尖、好優秀的樂手，我們彼此都好欣賞對方。」Daniel Chu如此描述他與樂手之間的關係。儘管幾個樂手皆是音樂業界的中流砥柱，行程十分忙碌，但當Daniel Chu邀請時，「全部人即刻say yes，就知道大家都好想玩」。訪問之前，他跟樂隊曾綵排一次，樂手個別都傳信息給他說「第一次綵排很amazing」，因此Daniel Chu得出一個結論：「大家都等一個機會去玩一些自己（音樂）的根，爵士樂或者這些比較騷靈的音樂是我們的根。」

3首原創新曲 創作過程愉快

「Daniel Chu Supergroup」今次演出Daniel Chu 3首原創新曲，回想起創作過程，Daniel Chu稱與這班樂手合作演出新曲「好舒服」，因為「做這3首原創曲的時候，他們（樂手）經常都會問我，究竟我想要怎樣的聲音。（無論）我講什麼，大家都是一秒立即做到」。因此Daniel Chu形容整個創作過程是「容易和十分愉快」，「特別與這班高水平的音樂人合作，我真的不用說太多，所有事都好自動」。

除了3首原創新曲，亦有衛詩唱出兩首爵士樂經典：Erykah Badu的Back in the Day和Jill Scott的A Long Walk。Daniel Chu指Jill Scott的A Long Walk是衛詩（Jill）介紹給他聽的。原來他與衛詩相識多年，份屬好友，訪問時亦活像兩姊弟。Daniel Chu上月擔任衛詩演唱會嘉賓，兩人都指演出時不用多說就能互相明白。因此Daniel Chu亦禮尚往來，今次演出邀請她作嘉賓。

做好自己 與聽眾共成長

香港爵士樂還處於發展階段，但Daniel Chu對未來發展香港爵士樂生態十分樂觀。他觀察到，無論觀衆質素抑或爵士樂樂手數量都逐漸提升。他也强調基於音樂歷史不同，比較香港和紐約的爵士樂是沒意思，然而香港仍可以借鑑紐約爵士樂「怎樣有他們的觀衆群」，「他們的音樂家可以養活自己，因為他們有持續的觀衆群不停買票」。但重點還是「做好自己，了解好自己身為一個音樂人（的職分），了解好你的同儕、你的爵士樂樂手朋友或聽衆在做什麼、聽什麼，就一齊成長。我覺得這是一個更加美好的視角來看這件事。」●

自由爵士音樂節

日期：即日至10月30日

查詢：bit.ly/3RR2kaz

自由爵士音樂節：Jazzscapes

日期：10月29至30日

時間：下午3:30至晚上10:30

地點：西九文化區竹翠公園

票價：$580（單日票）、$1000（兩日票）

查詢：bit.ly/3ga6wFj

文：嚴嘉栢

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安