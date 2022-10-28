沙發薯：邪惡姊妹大戰賤人

Apple TV+今年的新劇Bad Sisters正正就是有關這道德難題。劇集講述關係極好的Garvey五姊妹互助互愛，每有難題各人都會出盡力幫忙，而且經常聚首一堂。不過，性格內向的Grace卻揀錯老公，嫁給了psychopath John Paul（JP）。JP被其他姊妹認定是賤人（prick），所以他們都用賤人來稱呼他。小器、自戀、愛管人閒事的JP沒有給Grace的好姊妹有任何好日子，他的存在就等同她們的煎熬，所以她們恨不得他死。

Grace嫁給JP後就迷失自我，不止自信愈來愈小，就連笑聲也所剩無幾；而且JP是控制狂，她連自己想做的東西也不夠膽做，只困在家。Garvey姊妹有見及此，便萌生要殺死JP的念頭，因為這是唯一能讓Grace及她女兒擺脫JP魔掌的方法。

殺死一個人——尤其是要不被發現及不用負上任何法律責任——不容易，但故事的開端就是JP的死，而整個劇集就是圍繞Garvey姊妹如何一而再再而三用不同方法謀殺JP，她們受新聞啟發，希望讓他看似是「自然死」又或是意外死。同一時間，劇集的並列故事線：家庭營運的小保險公司The Claffins為了不想付錢給Grace而破產，所以擔當偵探，希望找尋證據證實JP的死並非意外。

越軌行為思考道德問題

整個故事的佈局與設計有點像Fargo，故事一方面是講述Garvey姊妹如何想洗脫嫌疑，另一邊廂就是保險公司Claffin兄弟如何一步一步踏近真相。雙方均有他們的理由，都是為了他們的家庭而做出「令人髮指」的越軌行為，所以特別有意思，讓人在觀看時不斷思考誰對誰錯、誰更值得可憐的道德問題。

Bad Sisters顧名思義，就是一部女角主導的電視劇，雖然是改編自比利時劇Clan，但依然一貫創作人Sharon Horgan的風格，幽默兼黑暗，寫的是從女人角度，盡是有關女人的故事。Sharon Horgan的電視作品一直精彩，尤其大熱作Catastrophe讓她進軍美國市場，先有Divorce，更為Adventure Time中主角的老親獻聲，然後如今為Apple TV+創作這部在她「鄉下」愛爾蘭發生的Bad Sisters。難怪就連「神枱級」創作歌手PJ Harvey都是她作品的捧場客，促成這次合作：她按Sharon Horgan的要求，重唱了Leonard Cohen的作品Who By Fire，成為劇集的片頭曲。

現在世界局勢緊張，暴力當然解決不了問題，殺人就更不用說了，還是看電視思考更多深奧的道德話題好了。

文：陳Damon（chandamon.com）