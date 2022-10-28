M2晶片剪片神器 vs. 青春入門機 新iPad雙星換機攻略

6代iPad Pro圖像處理提升35%

新一代iPad Pro的最大賣點，是換上今年6月才亮相的Apple自家製M2處理晶片。據官方數據顯示，M2晶片雖然跟上一代M1同樣採用5納米製程技術，但換上第二代技術，加上晶片面積較大，因此能比M1搭載多25%電晶體，提升運算能力。官方表示單單在處理器（CPU）效能上，M2表現便較M1高18%。

此外，M2晶片的圖像處理器（GPU）為10核心，更勝M1的8核心，配合視訊編碼解碼引擎、硬體加速技術，令M2晶片能夠支援拍攝及剪接4K ProRes與ProRes RAW格式的超高清影片。官方指，M2晶片的GPU效能比M1高35%，最適合經常需要剪片或開啟含大量圖層的用家使用。

懸浮感應 繪圖落筆位準確

在配合第二代Apple Pencil使用時，iPad Pro（第6代）將可使用懸浮感應功能，即只要筆尖距離屏幕12mm以內，畫面就會顯示筆尖的落點，用於繪圖上，用家就更容易掌握落筆位置，更準確及快捷畫出心目中的圖像。

細看硬件規格，還可發現新機支援Wi-Fi 6E。它屬於Wi-Fi 6的延伸技術，傳輸數據時除了使用原有的2.4GHz及5GHz頻段，還新加入容量更大的6GHz頻段，能應付高畫質視訊及虛擬實境的高傳輸要求。由於只有支援Wi-Fi 6E的產品才能使用該頻段，因此不會受其他Wi-Fi規格裝置干擾，解決連線擠塞問題。香港通訊事務管理局於今年4月批准6GHz頻段的無線設備牌照申請，現時不少品牌都已推出價錢較親民的Wi-Fi 6E router，售價均在3000元樓下，相信已有不少用家添置，而iPad Pro（第6代）就可讓用家一嘗超高速上網的滋味。

iPad 10改用USB-C 鮮色勁搶眼

iPad Pro（第6代）能應付主流的4K剪片需要，賣點明確；另一新機iPad 10的定位就比較模糊，機價3499元起，比上一代iPad 9（2599元起）貴了900元，比起更輕更強的iPad Air 5（4799元起）則便宜了1300元，對追求入門級iPad的人來說可能難以選擇。

先看看iPad 10的機身有什麼轉變，機身Home掣取消了，Touch ID感應器與機頂開關鍵結合，前置鏡頭亦由接近機頂位置移到闊邊框的中央，所以在機身尺寸與iPad 9保持相若下，屏幕可由10.2吋擴大至10.9吋，原來的黑色邊框亦得以瘦身。鏡頭移位，最大好處是視像通話時可以橫放機身，用全屏幕畫面通話。另外，如果使用的視像通話App支援Apple「人物置中」功能，系統便會自動調校超廣角鏡頭切裁，令用家鎖定在畫面中央，提升通話體驗。另一大轉變是iPad 10插口由lightning改為主流的USB-C，更容易搭配其他外置設備或充電器使用。

新鍵盤彈手易裝拆 文書好拍檔

再來拆解iPad 10較上一代貴的原因，首先雖然它並未用上M1處理晶片，但亦由iPad 9的A13仿生晶片升級至A14，記憶體則由3GB增至4GB，後置相機亦有提升，由800萬像素F/2.4改為1200萬像素F/1.8，支援4K 60fps拍片，所以無論運算效能及拍攝質素都有升級。如果純以iPad 9或iPad 10比較，建議購買新機；當與iPad Air 5相比，兩者硬件規格雖然大致相同，但iPad Air 5勝在搭載較新的M1晶片，而且支援第二代Apple Pencil；若用家沒有繪圖需要，而且喜歡鮮色機身，則比較易揀，因為iPad 10有4種機身顏色選擇，當中黃及粉紅色很有新鮮感。

至於第一代Apple Pencil用家要留意，由於iPad 10改用USB-C插口，因此Apple Pencil無法直接插入機身充電，必須借助「USB-C至Apple Pencil轉換器」（$69）連接。雖然將筆直插機身來充電本身也不太受用家歡迎，但始終可在緊急時使用，現在唯有時刻帶着轉換器。

另一款iPad 10可使用的配件是全新版精妙鍵盤摺套（$1949），採可拆式設計，背套支架及鍵盤可分別拆除。新鍵盤加強了打字手感與回彈力，每一粒鍵的面積及鍵與鍵之間的空間也很足夠，不易打錯字，觸控面板對應2指及3指操作。另外，鍵盤採用磁吸式設計，可以輕易裝拆iPad 10使用，如果買iPad是為了做功課或辦公需要，建議同時入手新鍵盤。

■iPad Pro（第6代）規格

屏幕：11吋Liquid Retina、12.9吋Liquid Retina XDR

解像度：2388×1668（11吋）、2732×2048（12.9吋）

處理器：8核心M2

記憶體：8GB／16GB RAM

主鏡頭：F/1.8 1200萬像素、F/2.4 1000萬像素（超廣角）

前鏡頭：F/2.4 1200萬像素（原深感測鏡頭）

特點：支援第二代Apple Pencil懸浮感應技術、4K影片攝錄、Wi-Fi 6E

體積：5.9×178.5×247.6mm（11吋）、6.4×214.9×280.6mm（12.9吋）

重量：466g起（11吋）、682g起（12.9吋）

機身顏色：銀色、太空灰

售價：$6499起（11吋，128GB）、$8899起（12.9吋，128GB）

■iPad 10規格

屏幕：10.9吋Liquid Retina

處理器：A14仿生晶片

記憶體：4GB RAM

主鏡頭：F/1.8 1200萬像素

前鏡頭：F/2.4 1200萬像素（原深感測鏡頭）

體積：7×179.5×248.6mm

重量：477g（Wi-Fi）/ 481g（Wi-Fi+5G）

機身顏色：銀、藍、黃、粉紅

售價：$3499起（Wi-Fi版）、$4699起（Wi-Fi+5G版）

網址：www.apple.com/hk

文：周群雄

編輯：朱建勳

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