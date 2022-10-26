電子藝術：探索設計跨足元宇宙

設計最大的難度在於生產，但元宇宙突破了生產方式的局限，讓設計師有更大的發揮空間。整個組合方式，將設計/建築單位跟電子藝術單位配搭成組合，合作設計出共16款於SuperRare平台競投的NFT作品。當中最有趣的，是法國設計工作室Döppel Studio與拼貼藝術家Emir Shiro合作的"EROGENE" - Industrial erotism（B），將花瓶與人體線條拼合。當中亦有建築作品，如墨西哥建築師Manuel Cervantes與法國立體藝術兼建築師Nicholas Préaud合作的A Timeless Ruin，以瑪雅等已文化滅絕的建築為靈感，探索建築在無人之境下，如何與大自然融合。●

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文：Dawn Hung