視覺錯摸物料置換引發好奇 設計「睇唔明」 引人打卡

打卡成為了創意業近年最大的經濟誘因，一如旅遊業。打卡文化中到此一遊的心態其實一直都在，只是近年由旅遊分散到時裝，然後走到其他創意業如建築及產品設計。於是城中設計展的Paris Design Week，亦在考慮設計品和選擇特別場地等多個因素方面，爭取最大的曝光。

白色羊毛地氈 模仿冬天初雪景致

於Paris Design Week到訪多個展覽，當中最有趣的是加拿大地氈品牌Creative Matters與法國設計工作室Loma的Winter Garden。他們的設計手法及概念均聰明而簡單，以冬天花園為名的家品系列，簡單地在常見的簡約木材家品上，鋪上一層羊毛地氈來模仿冬天初雪景致，功能上亦讓木製座椅更為舒適。場景設計則細心到在家品的正下方裁走偷空了地上的「積雪地氈」來貼合雪景的像真度，在打卡及設計上取得良好平衡。

除了設計本身，「名氣」亦是打卡動機之一。法國品牌Pinto找來前YSL及Ermenegildo Zegna設計主帥、現為Random Identities設計師Stefano Pilati作跨界合作。整個限量單元系列只有兩件作品，但能充分展現Stefano Pilati的設計風格。如看似將布袋編織地氈放在藤椅上的青銅椅子，用上脫蠟花方法製成，全球限量8張，叫人想起他為YSL 2011秋冬系列設計的簽名式垂邊寬帽。而梳化兩旁的設計，則具YSL 2011年秋冬系列有如立體摺紙的建築感細節，具時裝特色之餘亦不難讓人座上打卡。

用羊毛製作食材 像真度高

細看網上流行轉載分享的另一大熱潮，是物料置換，如看似一個手袋但其實是一個蛋糕，連Netflix亦推出遊戲節目Is It Cake?，便看到這種視覺錯摸的打卡潛力。Winter Garden和Stefano Pilati設計的青銅椅便是當中例子，但以羊毛為素材的群體展覽On My Laine!亦有不少佳作。如藝術家Héléna Guy Lhomme的作品，便用上羊毛來製作多個看似食材和身體部位的作品，如石榴及連骨羊架，又或是沒有展出的解剖手臂，都是像真度高的作品。同場由Jenny Braeckman以個人品牌Mö créations feutrées名義展出的小花瓶，看似以混凝紙漿（Papier-mâché）製作，但其實也是以羊毛製成一種介乎混凝紙漿與蠶繭的質感。

物料置換最終喚醒的，是好奇心，亦是打卡原因之一，而「睇唔明點用」亦可以是打卡的動機。在Paris Design Week中也有不少「睇唔明」的作品，例如由éditions du coté找來音樂家Blandine Rinkel與Loïc Levillain等多位工匠合作的Magister Ludi書架，便以小說家Hermann Hesse的作品The Glass Bead Game為靈感，設計出這個有如算盤的書架，能以多種方式藏書，如將整本書夾在珠串之間等，讓書能成為主角而非純粹露出書脊。另一個是荷蘭設計師Rino Claessens的陶瓷積木家俬系列Modular Elements，能顧名思義地用上多個簡單組件作無限變化，而竅妙在於組件之間如何組合。

搶眼耐用間取平衡

當然，上述的打卡與設計品的關係，只是純粹從想像得到的展出及設計策略歸納出來。設計品中的打卡潛力，仍有賴更新更矚目的點子來發掘新意。家品設計與時裝和景點之間的分別，在於設計最終以功能為依歸，始終需要實用來打入巿場，並不能像時裝業般以非實用為依歸的天橋款式作品牌化手段。畢竟開發設計品投入的資源及時間，往往比時裝更多更長，在大家講求善用資源的時勢下，工業設計師的難度在於如何在搶眼及襟睇兼襟用之間，取得最好平衡。●

文：Dawn Hung

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com