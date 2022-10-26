10月限時限量發行 粉紅色腕表 響應對抗乳癌

2020年初，Zenith推出了其首個專為女士設計的系列Defy Midnight腕表，自此每年也推出一款以粉紅色為主色的限定版腕表，以響應10月國際乳癌關注月。在第一年推出的Defy 21粉紅色特別版腕表，搭載全球首創粉紅色鍍層處理機芯，去年有Defy Midnight Pink Ribbon腕表。今年的作品則是Chronomaster Original Pink特別版腕表。

20%收益捐贈防治乳癌基金會

品牌亦在10月中在新加坡舉行Meet the DREAMHERS活動，並公開新表款。跟以往兩年以限量版形式發售腕表不同，今年品牌採取限時限量發行方式推出新表，即腕表只會在國際乳癌關注月（即10月）期間，在品牌全球專門店和網上商店發售，其中20%收益會直接捐贈予Susan G. Komen防治乳癌基金會。

新表採用中性風格38毫米精鋼表殼，搭載最新一代El Primero自動上鏈高振頻計時機芯，計時精準至1/10秒。引人矚目的金屬光澤粉紅色表盤，呼應對抗乳癌的粉紅色絲帶色調。而在香港，品牌亦在中環大館Madame Fú的粉紅房間，請來剛獲得台灣金馬獎最佳女配角提名的余香凝、新生代歌手雲浩影、黃淑蔓等，參與香港DREAMHERS活動。

重現1969年Defy腕表細節

除了關注乳癌的限定腕表，品牌最近亦有不少新表抵港。全新專門店限定款式Chronomaster Open腕表，採用藍色表盤版本，透過鏤空表盤，El Primero 3604型1/10秒自動計時機芯的運作一覽無遺。39.5毫米精鋼表殼內，表盤用上品牌標誌的藍色調，設有標誌的三色計時盤和透明小秒盤設計，搭配一體式精鋼表鏈。

另一枚Defy Revival A3642復刻版腕表，則使用了1969年原版Defy腕表的設計方案，令人驚歎的細節重現了初代Defy腕表的外形。腕表採用搶眼的八邊形表殼，配搭14邊形表圈，利落的幾何線條、採用不同打磨裝飾的刻面，流露大膽創新的設計風格。

鷹眼石表圈 粗獷美感

在Defy Extreme系列方面，品牌剛與著名自然攝影師Kourosh Keynejad攜手合作，推出了首款特別版作品。Kourosh透過雙眼和鏡頭呈現荒漠環境的原始粗獷美感，雙方合作的Defy Extreme Desert腕表亦嘗試將這種美學重新演繹。腕表配備鈦金屬表殼，保護按鈕和12邊形表圈的零件採用鷹眼石雕琢而成，這種藍灰色不透明單晶石英寶石以沙漠上翱翔的猛禽為名，象徵堅決與耐力。鷹眼石經拋光後，會跟隨燈光轉變而展現不同色調，而將這寶石手工加工成複雜表殼零件，也花費不少工夫。因為每顆寶石各盡不同，每枚腕表的色彩和紋理構造也有細微差異，限量50枚的腕表每枚也是獨一無二。

透過腕表的鏤空表盤，可看到下方El Primero 21機芯的結構。機芯上方設有染色藍寶石水晶玻璃，令上方的計時盤和動力儲存顯示呈現出溫暖的米棕色調，與米色熒光時標和指針和相襯色調的鑲貼計時盤呼應。這款概念腕表搭配一條耐用的黑色Velcro魔術貼表帶和一條米色橡膠表帶，可借助表背的快速更換系統，輕鬆地與鈦金屬表鏈互換。腕表以外，Kourosh亦聯同品牌展出之前從未對外公開的原創攝影作品，第一站為早前舉行的巴黎FIAC國際當代藝術博覽會，之後會陸續在迪拜和東京舉辦展覽，讓大家了解腕表設計背後的影像靈感。●

查詢：2111 4126

文：張曉冬

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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