一個月示範兩個菜式，屈指一算都示範好幾十個。在講究大數據的年代，菜式的受歡迎程度看明報YouTube的view數就知。一些我以為很簡單的家庭小菜，苦瓜炒牛肉、苦瓜鹹菜湯、京葱豬肉雲吞餃子，意料之外大受歡迎！跟潮流做的鵝油薑葱撈麵，結果反應平平。歸納數據，得出來的結果是，懷舊古法的菜式，一定受歡迎！

為家人煮飯最幸福

最近示範的古法豉油雞（圖），看讀者留言，真的感到很溫暖，不約而同都想起小時候媽媽的手藝！其中一名70多歲的老人家留言，她媽媽就是這樣做豉油雞的；又有留言說她媽媽以前也是這樣做豉油雞，可惜媽媽走了已經失傳，說一定會好好跟着做，把這個味道傳統傳下去！

講起傳統，就不得不提我的蘿蔔糕芋頭糕年糕，傳統習俗，點止味道咁簡單？我的心願，是把傳統及味道傳下去。大家不要笑我肉麻，我外表看起來很西化，骨子裏受母親自小耳提面命的洗腦教育薰陶影響，非常重視節日及傳統。在職場如何馳騁威風八面也好，回家就是媽媽妻子女兒，照顧家人起居飲食，我和母親一樣視為己任，責無旁貸。所以無論工作事業幾繁忙，我都心甘情願洗手作羹湯。我最怕熱，但買餸煮飯身水身汗從來不嫌麻煩亦無怨言，相反是甘之如飴。說穿了是因為愛，能夠一家人齊齊整整圍枱食飯，是多麼圓滿幸福的事！透過我親手煮的菜，向我的家人好友身邊人，所有能吃得到我的食物的人，傳遞愛意！

溝通交流令心靈富足

今日很多家庭關係疏離冷淡，和愈來愈多無飯家庭，還有不重視一家人一定要一起吃飯的習慣有關！即使幾忙都好，和家人和朋友都好，見面吃飯維繫感情溝通交流是必須，滿足的不只是口腹之慾，更重要的是心靈上的豐富和飽足。

很快就冬至、聖誕，然後是新年農曆年。放下電話電腦，拿起鑊鏟，下廚整番幾道美食如何？整什麼餸菜好？唔使頭痛嘅，記得睇我的〈Son級廚房〉，會陸續為大家示範一些傳統菜式，雖然未得編輯許可，但我忍不住靜靜雞透露一個：古法燜羊腩，記住睇明報副刊，睇明報YouTube，想起我都流口水！

回憶的味道，家的味道，暖在心，永留存！

SON級廚房影片重溫：bit.ly/3TpRuKg

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第420期]