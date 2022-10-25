幸福拼圖：幸福家庭由「有效溝通」開始

當提到「幸福」兩個字，不知道大家會想起什麼？是忙裏偷閒的時光？是朋友相聚的時間？還是家人和樂共處的日子？在疫情肆虐期間，不論個人或者家庭都承受着不同的壓力，有來自工作或學習的轉變、經濟上的壓力，還有人與人在防疫措施下相處的困難，甚至家人之間的摩擦，都令香港人疲於奔命，「幸福」好像漸漸變得遙不可及。

幸福指數持續下跌

根據香港家庭福利會「香港家庭幸福指數2022」，香港家庭的幸福水平在過去兩年間持續下跌，其中「社會資源」及「社會連繫」範疇有顯著下跌，這個結果極可能是因為疫情造成。然而，疫情於家庭的角度來看只是外在影響，家人間的優質相處才是家庭幸福的關鍵。

政府多年前在廣告中創作了一句耳熟能詳的句子：「子女好與壞，在乎溝通與關懷。」近年因為停課和在家工作的關係，親子的互動交流的確有增加，但單純增加溝通真的有助改善關係嗎？日夕相對又代表能夠做到互相關懷嗎？其實除了增加溝通與關懷，我們亦需要提升兩者的質素和效用。筆者在中學擔任駐校社工時，常聽到學生表示最希望父母能認真傾聽和了解他們的想法，他們指出有時父母的確表面上願意和他們溝通，但很多時都是左耳入、右耳出，並非認真看待他們的意見，敷衍了事，引致大大小小的爭執，嚴重影響親子關係。

改善溝通的質素當然並非一時三刻的工夫，坊間亦有很多理論和方法供家長參考，而當中有關「調解」的理念有助家長了解子女想法。例如學習和平及冷靜的溝通方法，或者以中立不批判的態度了解彼此的想法和感受，讓雙方學會尊重及聆聽。雖然「調解」主要為了解決人與人之間的衝突，但當中的理念和部分技巧卻可應用在日常的親子溝通上。

網上平台教授調解知識

要完整地學習「調解」，需要經過長時間的學習和嚴謹的考核，學費不菲，一般家庭難以承擔。但如果希望簡單學習有關調解的知識，可以參加一些網上課程。香港家庭福利會由今年9月開始，得到賽馬會捐助，開展了「賽馬會調解家庭同．理．傾計劃」，透過網上自學平台教授調解相關知識，希望參加者能在日常生活中應用技巧，提升親子溝通的質素。

作為父母，既要工作養家，又要照顧和管教子女，近年又要面對社會動盪和疫情打擊，必定承受着難以想像的壓力，相信家人的幸福是支撐大家努力的原因，希望各位家長能與子女保持有效和優質的溝通方式，化解摩擦衝突，一家人互相支持，共同面對外界的挑戰。

文：王信光（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

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[Happy PaMa 教得樂 第420期]