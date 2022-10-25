澳洲生活夢想飛：移居澳洲 孩子入學早部署

每年香港有長假期，我們總會到此一遊，直至大女兒快要進入大學，促使我們舉家移居。當然，亦有不少朋友選擇把子女送去boarding school做海外留學生，但我們就是不捨得送孩子自己出外，所以選擇一齊過來。

今次帶6個小孩移居袋鼠國，感覺與平時旅行真的有很大分別。以前都是走訪遊客的觀光點，這兩三個星期卻是用居民的身分安排6個小孩的起居飲食、生活、娛樂、興趣班和學校……

8年前為孩子申請學校

最先要分享的是「選擇學校」，亦是最多家長首當考慮的項目。

6個小孩的爸爸（即我的老公）早有準備，在8年前已開始在澳洲墨爾本為小朋友申請入讀學校，並特別選擇基督教學校。不少好的宗教學校都有家長在小朋友出生不久已入紙報讀。當時我們只有4個小孩。

在澳洲尋找學校，一般需要接近居住地區。大家會先選定想入讀的政府/公立學校（public school），然後在該學校的校區 （catchment）尋找居所，而一般公立/政府學校都沒有宗教背景。話雖如此，但澳洲以前是英國殖民地，當時也有不少宗教人士到來開辦醫院、學校、教會等，所以不難發現整個城市帶有許多歐陸風情，很多地方也有宗教色彩。

最多墨爾本人認為好的校區包括Glen Waverley、Doncaster East等，亦是許多華人選擇的區份。澳洲亦有一些Grammar school（文法學校），就好像香港的聖保羅男女和聖士提反學校等。

嚴格來說，在澳洲的小學都沒有正式排名，但可以click入www.goodschools.com.au這個網，看到許多學校資料和評價。

透過教會寫「推薦信」

我們為孩子選擇學校的首要條件是宗教和靈性培養，其次才看學校的運動和學科表現。在8年前我們已透過教會牧者替我們寫推薦信，實在感恩6個小孩可以入讀同一間私校，而申請入讀的基督教學校，亦一早取錄了孩子，更容許我們一直延遲入讀時間。當然除了基督教學校，區內亦有天主教或其他有宗教背景的學校可選擇，有宗教背景的學校大多是私校。

我個人認為，孩子最需要關注的是0至12歲（幼兒至小學階段）那段時期，因為這是小朋友發展及建立「個人品格」（personal character）的黃金期，如誠實（honesty）、正直（integrity）、有憐憫心（kindness）、關愛別人（caring），這些都是我們家庭看重的個人價值。同時，我深知朋輩（peer group）的影響力非常重要，所以小朋友找朋輩亦是我們着緊的部分。我相信近朱者赤、近墨者黑的道理，建立有相同正向價值觀的朋友圈，我認為是對孩子另一個保護，希望他們找到理念相同的好朋友，能在學習以外彼此鼓勵參與做有意思的事，一同成長。

文：六個小孩的媽媽

作者簡介：剛移居澳洲墨爾本，育有4女、2男，共6名孩子。最喜歡玩煮飯仔和運動，經常帶着六小福上山下海。

http://www.facebook.com/fivekidsmama

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[Happy PaMa 教得樂 第420期]