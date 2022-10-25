親子筆陣．永明的天空：好的開始是成功的一半？

有人說：well begun is half done，好的開始是成功的一半，你同意嗎？相信沒有人會去計較幾多才是一半，怎樣才算是成功！那麼你有想過開始的「始」是什麼意思嗎？清代學者朱駿聲於其著作《說文通訓定聲》有以下解釋：「裁衣之始為初，草木之始為才，人身之始為首為元，築牆之始為基，開戶之始為戽，子孫之始為祖，形生之始為胎。」嘩！「始」原來是大哉問……

偏離航道需作調整

先不管裁衣或草木之「始」何解，驟看下去：也很易明白頭部乃人身之始，起樓最先當然是打好地基，而身體之雛形便是胎，其中所說的「始」全是至關重要的基本部位，重要性不言而喻。各位朋友，如果你有這種覺悟，我保證你一定是個HappyPaMa，因為重視「始」，把「始」搞好，「開好個頭」，成功永遠都是你的好拍檔。

也有聽過差若毫釐，繆以千里吧？《原子習慣》一書的作者提醒，假設要由洛杉磯飛往紐約，若飛行員將航道往南修改 3.5度，這大概是起飛前把機頭偏移幾英呎，並且一直不作修正，飛機依然將由西岸筆直飛往東岸；但在橫越整個美國之後，最終降落的地點將不是紐約，而是好幾百英里以南的華盛頓特區。開始時差之毫釐，結果雖不至於繆以千里，事與願違卻是現實。

無疑，真正飛行縱使有自動駕駛功能，不斷的調整和確定航道是常人都懂的。角度和距離可以調整，因為都是有形之物，在精密的儀器測量下，可作具體量度和預測……當然飛行實况複雜得多，如突發的強對流天氣等；要駕馭就是經驗之談，或許那就是成功另外一半的關鍵吧！

遇上困難議題 多角度思考

言歸正傳，大家都知道「始」的重要，卻沒有很多人願意花心力去仔細籌劃一個好的開始。今時今日，一旦遇上新事物，人人都想找個懶人包，渴望省點時間慳些工夫；坦白說，面對海量資訊的世界，找懶人包是無可厚非的，而懶人包的出現，也是應運而生吧……只是我建議你不如培養一個習慣，就是凡遇上困難的議題，不妨多看兩三個「包包」，或許你會多一些角度去做計劃和思考。

正所謂萬事起頭難，以謹慎的心開始，才能走得遠，走得順。顧名思義，慎始，就是在事情萌芽時，小心翼翼地開始，幾乎以敬虔的態度，開一個好頭，然後形成習慣，再堅持下去。「冰封三尺，非一日之寒」說明了時間是一個我們不能異議的變項，既然如此，好的開始更形重要。

新學年雖已啟動，然而任何一天任何一刻也可修正航道。Plan、Do、Check、Act 這個在品質管理學叫Deming Cycle的法門，也是一個不錯的個人優化策略：先與孩子一同訂立目標，按個人情况嘗試執行，之後檢討和修正，再重新施行，周而復始；切記理性中多帶點溫柔，孩子們一旦掌握，將會畢生受用。

文：楊永明

作者簡介：資深教育工作者，保良局陳守仁小學前任校長，認為人的發展有無限可能，透過不同的互動體驗與自我追尋，就能找到持續的幸福。

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[Happy PaMa 教得樂 第420期]