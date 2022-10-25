好去處：銅鑼灣水上遊 嘩啦嘩啦登船啦

文︰顏燕雯

最近銅鑼灣多了一個新景點，便是位於維園道銅鑼灣避風塘海濱的「活力避風塘主題區」。這個集多個新景點及活動於一身的主題區，節目由岸上玩到水上。岸上主題區包括最適合漫步看風景的維園道海濱長廊、讓大家坐在海邊看風景的「海岸堤階」，以及出售香港懷舊特色食品的期間限定市集；水上主題區則有全新的「Walla Walla嘩啦嘩啦歷史文化遊」導賞團，大家可以坐上昔日的水上的士，在避風塘游走一圈。

語音導航講解地方特色

如果小朋友在遊樂場坐船仔已感到十分興奮，這個「Walla Walla嘩啦嘩啦歷史文化遊」更加值得帶他們一試！歷時45分鐘的導賞團讓大家可以輕鬆「出海」——從銅鑼灣避風塘登船後，船家便會啟動電船，途經漁民海上居所、捕魚船、帆船、怡和午炮、水上三角天后廟等景點，沿途有語音導航講解各個地方的特色，認識昔日水上人家怎樣到岸邊取用清水，亦會參觀全港唯一的水上天后廟等，讓小人兒眼界大開。上船前或下船後，大家亦可以到海岸堤階欣賞避風塘和維港日落風景，或者於逢周六、日及公眾假期上午11:00至晚上6:00開放的避風塘巿集購買小食、海產等，必定滿載而歸。

■INFO

活力避風塘主題區

地點：維園道怡和午炮和銅鑼灣消防局之間

前往方法：於銅鑼灣世界貿易中心經通往怡和午炮的行人隧道，步行約7分鐘；從維多利亞公園近維園道行人天橋前往，步行約2分鐘；從天后港鐵站A2出口沿興發街前往，步行約7分鐘

「Walla Walla 嘩啦嘩啦歷史文化遊」導賞團

船期班次：每天上午11:30，下午2:00、3:00、4:00、5:00（每節約45分鐘）

上船地點：銅鑼灣避風塘（港鐵天后站A2出口，沿電器道步行8至10分鐘，鄰近銅鑼灣消防局）

收費：平日每位$100，周六、日及公眾假期每位$140（大小同價，每艇最多可載5人）

備註：可網上預約或即場購買，額滿即止；手抱嬰兒及寵物不可上船，18歲以下人士須由一名18歲或以上人士陪同才可登船

查詢：6938 8693

網址：www.coralseaferryservice.com.hk/wallawalla

[Happy PaMa 教得樂 第420期]