惡人反轉迪士尼 黑魔后現身

小狐狸LinaBell與小朋友合照

此外，園內最新風頭人物小狐狸LinaBell也正式登場！這個愛探索新事物又充滿好奇心的小可愛，是Duffy的新朋友，她將首度出現在「米奇Halloween玩轉大街派對」載歌載舞，她亦會以全新Halloween造型與大家合照。

今年的「Trick-or-Treat」活動更加遍佈全個樂園，記者給大家的貼士是，只要見到全新的迪士尼朋友造型南瓜頭，便可以上前與演藝人員大玩「Trick-or-Treat」，拿取糖果！若饞嘴小鬼們嫌糖果不夠喉，推薦大家在戶外小食亭及加利布尼市集購買各款造型鬼馬的Halloween主題食品，一次過打卡兼吃飽飽！

■INFO

香港迪士尼樂園 惡「晒」出嚟反轉迪士尼

日期︰即日至10月31日

開放時間︰10月26日上午10:30至晚上8:30；10月28日上午10:30至晚上9:00；10月29及30日上午10:00至晚上9:30；10月31日上午10:30至晚上9:00

票價︰成人$639起；3至11歲小童$475起

網址︰bit.ly/3CGPxSo

[Happy PaMa 教得樂 第420期]