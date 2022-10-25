髮型髮色×臉形膚色 配搭攻略

■髮型「隱惡揚善」 盲追潮流易撞板

「疫情下戴着口罩，遮蓋了半張臉，還有什麼可以看？髮型和髮色就變得相當重要！」新香港髮型協會會長葉維邦如是說，選擇適合自己的髮型，要考慮髮質、臉形等，選擇能收起缺點、突顯優點的最佳髮型。

髮量 決定長短曲直

髮量是髮型設計首要考慮。髮量足夠容易顯得年輕、健康，好髮質就是富光澤、柔順。頭髮厚身，要留長髮才顯得貼服、柔順；頭髮偏薄就不太適合長髮，因為會令頭髮看起來更稀薄。另外，頭髮太幼太少不建議電負離子直髮，否則視覺上會太稀薄，最好電曲髮令髮型立體一點

肩頸比例 決定長或短髮

參考頸與肩膊的比例；量度耳珠垂直至肩膊的距離，再量度一邊肩膊寬度。如果距離一樣，就長、短髮都合適；但不宜考慮中長髮，因為浪費了對稱的肩頸比例。如肩膊比頸長，宜蓄長髮，長至腋下為佳，肩膊被頭髮像圍巾一樣輕輕搭住，看起來不會太「橫」。如頸比肩膊長，配搭長髮令人感覺畏縮不大方，建議束起長髮或剪短髮。

髮型修飾方、圓、長臉

方臉：頭髮不宜太短，要有一邊頭髮可遮掩腮骨，另一邊可以露出來，好好利用輪廓的立體感，例如one length髮型，其中一邊露耳仔。

圓臉：看上去臉形很大很闊，可以菱形線條的長髮髮型做「小臉效果」，顯得瓜子臉

長臉：適合及肩的中長髮，可以變化出不同具層次和立體感的造型，能修飾臉形、突顯輪廓；不宜留過肩長髮，會顯得臉形更長

髮線高宜齊蔭

以手指量度髮線與眉線的距離，4隻手指高度以上，即髮線偏高，瀏海會顯得髮量較多，因此較適合齊蔭

油性宜短髮

髮質愈油膩，愈不適合留長髮，因為觀感很「邋遢」，短髮較清爽，亦方便勤洗頭；髮質乾旱則可透過焗油改善，再選擇不同髮型

■秋冬髮色突顯造型

轉季想換個形象，葉維邦推薦以下幾款潮流髮色，適合配襯秋冬深色系衣服。

暗紅、紫紅混灰金色：

適合膚色比較暗啞的人，看起來面色紅潤。間色效果在不同角度和燈光下感覺不一，低調時尚

紫色加灰色挑染：

冷色系，適合膚色較黃人士。在不同燈光下各有效果，而且顏色愈洗愈融和，隨時間有不同變化

銀灰色混合藍色及熒光綠：

適合配襯白皙膚色，刻意營造dirty感覺，非常時尚及突出