簡易「髮」術 油頭枯草變瀑布

頭髮是油是旱，是厚是薄還是禿，只能看天意？後天可否補救？洗頭水標榜無矽、含咖啡因或中藥，是否有效？應否加護髮素？想養出一把如瀑布般的秀髮，就得從洗頭開始學習。

■乾性髮質

年長、糖尿、陰虛 頭油分泌少

頭皮油脂分泌偏少，頭髮暗啞、鬆散。除先天因素外，皮膚及性病科專科醫生陳俊彥指，隨着年齡增長，身體機能活躍度下降，都會令頭油分泌減少。另外，糖尿病影響自主神經系統，部分患者亦會減少油脂分泌。經常燙染頭髮會傷害頭皮，「部分頭皮皮膚會如皮革般粗糙，令人誤以為是頭皮乾燥」，實際上是皮膚炎發作，而產生頭皮屑。

註冊中醫鄧海君指陰虛人士常有乾性髮質，「他們身形多數偏瘦，容易手腳心熱、口乾舌燥，身體比較缺水、眼睛乾澀、皮膚乾燥、容易便秘」。因為身體缺水，所以頭皮和髮質乾燥。飲食方面，比較喜歡吃辛辣、煎炸食物，若加上作息不定時、工作壓力大等，「都會令陰血不足以滋養皮膚，皮膚抵抗力失衡就會出現頭皮癢、頭皮屑多、毛髮枯乾和脫落」。

護髮貼士：護髮素髮膜治標 減漂染燙治本

˙宜用滋潤的洗髮產品

˙每日使用護髮素，令頭髮柔順有光澤，但使用時應避免接觸頭皮。若生頭瘡、堵塞毛孔，應減少使用次數或停用

˙減少燙染次數，染髮至少相隔3個月，燙髮起碼相隔半年

˙減少用直髮夾，使用前宜在髮尾搽上抗熱乳霜、抗熱噴霧等防熱產品；髮質偏幼建議用120℃，粗髮可用180℃

˙每周做1次髮膜，為頭髮提供蛋白質，填補角質層間空隙：洗頭後抹乾頭髮，塗上髮膜，包上浴帽或保鮮紙，再以熱毛巾包裹，借熱力將營養素帶入頭髮，敷約10分鐘後冲水

˙髮膜、護髮素等護髮產品，僅能令頭髮短暫變得柔順有光澤，要治本應減少傷害髮質的行為，如漂染燙

■油性髮質

青春期、濕熱、壓力大 滿頭油光

頭皮油脂分泌偏多，經常滿頭油光，頭髮黏膩又扁塌。問題除了是天生，亦與疾病、生活習慣、飲食等有關。陳俊彥舉例，青春期頭油分泌較旺盛；部分腦科疾病如柏金遜症等，因自主神經系統受損，亦會過度刺激皮脂腺；壓力過大、休息不足，都會使出油更嚴重。

「濕熱體質較容易有油性髮質。」鄧海君表示，這類人容易心煩氣躁，經常臉泛油光，容易生痘痘粉刺，且有口苦、小便偏黃等徵狀。「濕熱體質與環境飲食有關，例如長期身處又熱又潮濕環境，造成濕熱內蘊。另外吃過多油膩、甜食、辛辣和重口味食物，令脾胃運化失調，造成濕熱體質，皮脂腺較活躍，加劇頭皮出油問題。」

護髮貼士：天天洗頭 惟日逾兩次反招油

˙建議每日最少洗頭1次，熱天或運動後出汗多，可再洗多1次。惟陳俊彥提醒，洗頭次數不宜多於兩次，否則或愈洗愈油，「一日洗幾次頭，頭皮過分乾燥，自主神經會發出信號顯示頭皮很乾，繼而分泌更多油脂去滋潤頭皮」。

˙每天用控油洗頭水洗髮；當頭髮骯髒或過油而有異味，可用清潔功效更強的深層清潔洗頭水，不過1星期最多用1至2次，不應日日使用，否則可引致頭髮鬆散、失去光澤

˙護髮素毋須每日使用，可每星期用2次，日日用或會堵塞毛孔

˙飲食清淡，遠離油膩、過甜、辛辣、過鹹食物

˙透過有氧運動提升身體帶氧量，促進氣血循環和新陳代謝，改善脾胃功能，幫助清熱除濕

資料來源：陳俊彥、鄧海君、馬振強、葉維邦

■地中海M字額命中注定？

雖說「十個光頭九個富」，但地中海、M字額、禿頭等脫髮問題實在困擾不少人，力求擺脫這「富貴標誌」。陳俊彥指，脫髮分為「結痂性」和「非結痂性」。

結痂性脫髮：

大多與嚴重免疫系統疾病有關，如紅斑狼瘡、扁平苔癬。當病情沒有及時控制，局部皮膚結痂，即使炎症消退後，受損毛囊都不會再長頭髮。

非結痂性脫髮：

佔九成脫髮原因，尤以男性荷爾蒙性脫髮最常見，通常是家族遺傳，若本身基因較易甩頭髮，再加上頭皮不健康，如患有脂溢性皮炎、濕疹等，會加劇脫髮，壓力等亦會導致脫髮。

「男性荷爾蒙性脫髮，用含咖啡因洗頭水，有輕微證據顯示可減輕脫髮情况。」陳俊彥解釋，咖啡因可促進頭皮內血液循環，加快新陳代謝，使頭髮長得更茂盛。但如果脫髮嚴重，則應求醫診斷。

揀中藥洗頭水 先了解體質

市面上另有不少中藥洗頭水，標榜防脫髮、生髮、去屑，建議使用嗎？鄧海君表示，中醫稱脫髮為蛀髮癬或蟲蛀脫髮，可分為油性、乾性及其他形態，例如濕熱體質，油脂分泌太多，令局部經絡閉塞；陰虛體質則有局部血虛情况，令頭部毛囊不發達。大家可視乎頭髮問題選擇不同的中藥洗頭水，一般產品都經藥材互相配伍，適合不同體質，「但最好就清楚自己的體質再去揀選」；如使用後問題無改善，便應求醫。

中藥洗頭水：

‧天麻、生薑：疏通頭部經絡

天麻息風止痙，平抑肝陽，祛風通絡，經常用以治療頭部問題，如頭痛、頭暈；性平，體質偏寒偏熱都可使用。生薑發汗解表，溫中止嘔，同樣能疏通頭部經絡，但性偏溫

‧何首烏、當歸：補血

何首烏補益精血、固腎烏髮；當歸有補血、活血作用

‧女貞子、墨旱蓮、桑椹：改善脫髮、白髮

女貞子補肝腎陰，烏髮明目；墨旱蓮補肝腎陰，涼血、止血；桑椹補肝益腎，滋陰補血、息風

■煩惱絲Q&A

洗護品也換季 光頭戴帽免傷頭皮

Q：油性和乾性髮質為何都長頭皮屑？要用去頭皮屑洗頭水嗎？

陳俊彥解釋，油性髮質出現頭皮屑，一般與脂溢性皮炎有關，過多油脂積聚在頭皮，助長真菌滋生，觸動皮膚免疫系統產生免疫反應，在攻擊真菌的同時攻擊皮膚，令到頭皮紅腫、痕癢、頭皮屑脫落。至於乾性髮質，則因頭皮嚴重乾燥，皮膚形成裂口，環境中致敏原、刺激原等透過這些裂口進入真皮層，或導致濕疹、敏感性皮膚炎，頭皮屑會自動脫落。

去頭皮屑洗頭水能解決問題嗎？未必，這類洗頭水清潔力較強，一般針對油性髮質或脂溢性皮炎患者，部分洗頭水含Selenium Sulfide成分，透過抑制真菌生長，減輕脂溢性皮炎病情，適合頭皮屑問題嚴重的患者；「如果只有輕微頭皮屑而又多頭油，用一般油性髮質洗頭水已足夠」。至於乾性髮質引起的頭皮屑，則應用滋潤的洗護產品，減輕乾燥引起頭皮裂口。

Q：洗護產品「無矽」最好？

矽是一種常見護髮成分，可在乾燥受損髮質表面猶如鋪上一層薄膜，帶來光澤和順滑感，易於梳理。矽分水溶性與非水溶性，陳俊彥指，「非水溶性矽，如：methicone、cyclomethicone較難清洗，可能殘留在頭皮表面，堵塞毛孔，加劇頭瘡」，建議油性髮質人士盡量選擇無矽或水溶性矽成分（如：dimethicone copolyol、polysiloxane）的洗護產品。青年學院（葵芳）設計及資訊科技組髮型設計高級講師馬振強補充，近年不少品牌已改良矽的大小，使其不易積聚，「選購時不應單以有沒有矽考慮，最重要視乎自己髮質」。

Q：秋冬轉季，洗護產品需要轉嗎？

頭皮就如其他部位的皮膚一樣，狀態會不時改變，陳俊彥建議，「定時檢查頭皮情况，精神狀態或飲食都會影響髮質」，需按髮質變化調節洗護產品及洗頭習慣。

馬振強指出，「在四季分明的地方，秋冬十分乾燥，換季時需要更換洗護產品」。香港四季變化不明顯，則未必人人有此需要，但受損或乾性髮質的人會明顯留意到頭髮變得鬆散、乾旱，「如果髮尾易打結，代表頭髮乾燥，需轉用較滋潤的護髮素；若情况未有好轉，可轉用另一款洗頭水」。另外，秋冬季可多用髮尾油滋潤髮尾，洗頭後趁濕髮時擠出1滴珍珠大小的髮尾油，塗勻手掌連同指縫，抹在髮尾，每次用1至3滴。

Q：剷青、剃光頭，毋須護理頭髮頭皮？

頭髮有保護頭皮作用，當沒有頭髮或將頭髮剃得非常短，更要小心護理頭皮。陳俊彥指，要根據頭皮性質洗頭，還需做足防曬措施，如塗上防曬或戴帽，「曬傷頭皮，除了泛紅、疼痛、出水疱外，長期接觸過高紫外線，亦會增加患皮膚癌風險」。

■專家助陣（排名不分先後）

陳俊彥（皮膚及性病科專科醫生）

鄧海君（註冊中醫）

馬振強（青年學院（葵芳）設計及資訊科技組髮型設計高級講師）

葉維邦（新香港髮型協會會長）

文：張淑媚、李欣敏

編輯：梁小玲

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