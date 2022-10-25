布吉夢幻villa假期 私人無邊際泳池歎漂浮早餐

【泰國旅遊系列四】

一App預約酒店設施

想要一個滿分的碧海藍天布吉假期，必須小心選擇酒店。在香港想擁有背山面海獨棟大宅，太難了；但在布吉，只消千多港元，就能夠住一晚villa。今次選來去年開業、位於 Siray Bay的Sinae Phuket，其處於布吉島的東南角，距離熱鬧的老城區大約15分鐘車程。雖然不是一出門口就有串燒檔，行兩步就到芭東海灘的那種熱鬧，但有遺世獨立的寧靜美好。酒店規模不大，只得64棟別墅，九成是一房別墅，全部設有向海的私家泳池，最適合兩口子度過一個甜蜜假期。另一大特點是背山面海，每棟小別墅都是沿山而建，山路很陡峭，所以出入（甚至到餐廳、大堂）也一定要召喚免費小型爬山車（可坐4人）。那要用電話通知前台嗎？不用，入住時，職員會幫你下載酒店專用App，入住期間想電召爬山車、安排打掃，預訂膳食、水療……全部一App搞妥；而酒店有任何優惠或免費節目，也會透過此App通知住客，非常方便。

山頂星巴克坐擁無敵海景

房間大致分7種類型，最小的Studio也有500多呎；想要景觀好點的，不妨入住Sky Pool Villa，面積差不多近千呎，按香港地產界術語，就是擁有「池海雙輝」的景觀。而最吸睛的打卡享受就是，可以在無邊際私人泳池之內，享用由酒店預備好的floating breakfast：果汁、麥片、煎蛋、煙肉、牛角包……統統放到浮籃上，推到泳池中，住客可泡在水中，在完全不被打擾的情况下慢慢歎。載浮載沉地享受早餐的樂趣，別處難求，不過記緊動作別太大，否則浮籃隨時「翻船」。

提起海天一色，還要介紹酒店內的另一景點星巴克。山頂位置，有全泰唯一設於度假酒店範圍內的星巴克。除了住客，亦有不少街外客專誠來朝聖。用「朝聖」一詞，絕對沒誇張，因為這裏大概亦是全泰國風景數一數二的星巴克。居高臨下，Siray Bay的風光盡收眼底。難怪咖啡店每天早上10時開門，顧客乘坐專車準時9:55到來等開門。酒店也貼心，將木平台一角劃為住客區。除了平時星巴克找到的咖啡、糕點外，這裏更特別供應6款無酒精特飲，都是以蔬果汁調成，比普通咖啡貴十元八塊，但顏色亮麗，味道清新，適合不愛飲咖啡的朋友。

近機場度假天堂 娛樂無窮

如Sinae Phuket是適合兩小口的假期，那麼鄰近布吉機場的Avani＋Mai Khao就是專為一家大細，或大班老友而設的度假天堂。這裏同樣主打單棟別墅，面積非常大，即使最細的一房戶型，也近2000呎；部分別墅更有兩房或兩間別墅相連的設計，即使三四個家庭相約來度假，都一定夠住。廳大房大，樓底亦高，自設廚房，兼有大雪櫃，去超級市場走一轉，買點飲品、食材回來，玩到深夜可以自煮消夜，非常方便。值得一讚是每棟別墅均有私人花園，園中有私家泳池，游水曬太陽，都可以足不出戶。如果你來住幾天，酒店也提供大量娛樂設施——健身、攀石、單車，還有專為青年人而設的活動中心，以及兒童遊樂場……間中又有池畔電影會、小童pizza製作班或去探索附近海龜的保育營等，總之住足一星期也不會悶。

■Sinae Phuket

地址：888 Moo 1, Koh Siray, Ratsada, Mueang Phuket, Phuket 83000

網址：www.sinaephuket.com

房價：Studio Pool Villa（7415泰銖/約1530港元起/晚）；已連稅，包早餐

■Avani+ Mai Khao Phuket Suites & Villas

地址：887 Moo 3, Tumbon Mai Khao, Amphur Thalang, Phuket 83110

網址：bit.ly/3VByRo5

房價：One Bedroom Pool Villa（5445泰銖/約1124港元起/晚）；已連稅，包早餐

■泰國旅遊錦囊 機票優惠

．證件要求：持半年有效期特區護照，免簽證留泰45天

．機票資料：國泰×泰國政府旅遊局（香港）合作推出機票優惠，凡於即日至11月16日期間購買泰國機票，使用優惠編號「AMAZINGTH」即可獲$100折扣

．防疫要求：入境泰國毋須出示接種證明及檢測結果

．防疫貼士：

1. 泰國不要求遊客佩戴口罩，但建議出入人多地方（如步行街、交通工具時）戴上

2. 當地便利店可買到口罩及檢測用品

．醫療求助：遊泰期間若確診，可聯絡酒店代安排膳食、藥物及日用品。如病情嚴重，可致電當地COVID-19專線1422要求協助，如指示就近診所位置、代召救護車。輕症或無症狀人士均毋須接受隔離，只需保持適當社交距離，並佩戴口罩

．回港檢疫要求：bit.ly/3yc81Jf

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文：胡慧敏

協力：泰國政府旅遊局（香港）、國泰航空、曼谷航空

編輯：梁小玲

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