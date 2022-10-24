醫徹中西：做好翻泥人 為中西醫互通鋪路

我請纓分析，政府遲早要作分局的思維，但說是容易，做起來實在細緻繁複，理論和實際操作兩者需謹慎配合。要明白市場和香港面向國際，需取得各方合作才有效。這麼多年來，我就像一個翻泥的人，把最好的泥土給予醫學各方各界，希望把其他人考慮不周詳的地方，都仔細考量。現在輪到年輕一代爭取，自己專心教化寫書，把應說未說，中西醫可做未做的，道下流載。

中西結合說易行難，香港即使將設立中醫醫藥管理局，但會有不少矛盾；中西醫不通則中醫難用，而另一方面，中西醫不通西醫也難耐，所以首要中西醫互通。

翻泥的人，是做好鋪平工作。中醫西醫各有好的泥土，多年教學遇上優秀的中西醫學生，把不能以一言詳盡說明的中西醫學，自己悉心解說。看病又給予我很多經驗，學生跟我實習時看見一個真實的生命作參考，以我新作的身體圖則作根據，也給他們看我自己行醫整理出來的筆記。更促使我將經驗和科學，一步一篇從最基礎開始編寫，留給學生臨牀和治療的指導。

希望中醫在香港發光。政府建一個中西醫協調中心，並在社區推行中醫西醫民間學而自用的氛圍，甚或建出基層中西醫管理局；希望將香港帶頭打造成國際中西醫中心，讓世界仿效。

文：余秋良（香港醫學專科學院院士、浸會大學中醫藥學院榮譽教授）