攜手抗癌：乳癌治療 精準多變

「生物導彈」精準殺死癌細胞

近年，一種稱為ADC，具標靶特性的新型化療藥物為乳癌治療帶來新希望。有別於全身化療，生長較快速的正常細胞如頭髮等，會受化療藥影響而脫落，副作用明顯；ADC藥物就像「生物導彈」般，將化療藥力準確地帶到癌細胞內，精準地殺死癌細胞，對其他細胞傷害較輕，減少患者不適。偶有病人用藥後會出現間質性肺炎等副作用，但嚴重者為數不多，只有數個百分點。現時已有兩款ADC藥物用於治療晚期HER2型乳癌。而首款治療三陰乳癌的ADC藥物，亦於去年獲得美國食品及藥物管理局批准使用。這款藥物針對的受體稱為TROP-2，較多見於三重陰性的乳癌。

至於免疫治療，初時則主要應用於擴散性的PDL1陽性三陰乳癌，配合化療，可以有效延長壽命。現時更進一步擴展至較早期個案，於手術前用免疫治療加化療來縮小腫瘤，減少手術範圍；並於術後應用來減低復發機率。

荷爾蒙受體陽性的乳癌亦有新的標靶藥物，稱為CDK4/6抑制劑。對比單單服用荷爾蒙藥，在擴散性乳癌的一線治療當中加上CDK4/6抑制劑能延長病人的平均壽命至5年或以上，是很大的進步。

嶄新藥物為很多癌症患者帶來曙光，但每次數萬港元藥費也可能造成經濟負擔。一些非政府組織如香港防癌會遂開設了不同計劃，如「何鴻超教授紀念助醫計劃」能提供藥物資助；治療期間如需要情緒或朋輩支援，有「攜手同行」癌症患者支援計劃等。醫社合作，為乳癌患者帶來新希望。

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文：戴燕萍（臨牀腫瘤科專科醫生）