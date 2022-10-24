姿治通鑑：強化肌肉戰肌腱炎

反覆發力拉扯 致肌腱發炎

反覆的肌肉發力拉扯或受碰撞，有可能會使這些肌腱發炎，產生紅腫疼痛；除了是因為意外受傷，更多的是肌肉或關節本身的問題累積而成。以髕骨肌腱炎為例，最常見於需經常跳或跑的運動員身上，當肌肉過度使用，加上肌肉力量不足，未能及時收縮放鬆，大腿用力時就會拉到肌腱，造成肌腱疼痛。另外，一些肌腱會同時連接幾條肌肉，如肱骨外上髁 （即是常見「網球肘」的位置）會連接幾條的前臂伸肌。這些肌肉感覺像是從不同的方向牽引着同一肌腱，而正常這些肌肉之間會維持均等的張力，但當肌肉力量失衡，某一兩條肌肉會因過度使用而變得繃緊，肌腱就會被「拉去」繃緊的一邊，肌腱自然就會疼痛了。

要根治肌腱疼痛，首先需要減少重複的動作。門診曾遇過反覆「拋鑊」及炒菜而患上網球肘的大牌檔廚師，以及反覆為幼兒打針而引致媽媽手的健康院護士。

復康運動 改善失衡肌肉

如只是依賴敷冰消炎緩痛、減少活動、護腕等保護及休息患處，通常只有短暫效果，要治標又治本，就要配合復康運動、手法治療或是針灸，強化肌肉和重新平衡力量失衡的肌肉。

香港中華基督教青年會為肌腱炎或其他痛症問題人士，提供物理治療評估及運動建議，可瀏覽bit.ly/3fM3AhJ，或致電2783 3616查詢。

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文：林曉彬（香港中華基督教青年會物理治療師）