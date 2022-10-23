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2022年10月23日星期日
漫畫連載
管治、房屋、DNA
獅子山下有人家
無名周記：從鐵娘子到菜娘子
周日話題：分眾與大眾：由Laughing哥說到MIRROR
開門讀書：施政報告沒解決到的是……
三松閣：如能回到當時？
Long D：（五）遲來的信
圖文城市：使你會把他當成一個物品一樣愛不釋手
同場加映：自由爵士音樂節：再奏Chick Corea Ted Lo致敬偶像
老少女之麻糬周記！
1000x1000 空想星期天
放心寫作：稀釋分手的痛
阿貓阿狗：#163 口罩
movie chic, movie style：《巴黎夜旅人間》：治療電影之必要
電影潭：創作「瑪麗蓮夢露」——《金髮夢露》
家明雜感：《蝙蝠俠：抽片之謎》 全城熱映
影片簡評
單元連載：香港書21
單元連載：沒有視覺的視覺藝術經驗
單元連載：負能量轉化器
星期日文學‧麥樹堅《囈長夜多》：公共屋邨是幾代人的想像嗎？
{復古遊戲達人}胡耀東 視打機為藝術搞保育 夢想開學校授徒
料理分子：濃蝦紅醬燴海鮮配手打蝦皮闊麵 收服奧客的手作魔力
第二人生：香港有冇大辭職潮？
通識導賞：載荷專家做啲乜？ 上太空搞科研 非航天專才限定
社會實驗：NGO留人才 講心講信任
未來城市：過渡屋「軟硬兼施」 共同構建和諧社區
單元連載：負能量轉化器
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【明報專訊】(2)：貪戀清潔公司
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