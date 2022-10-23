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家明雜感：《蝙蝠俠：抽片之謎》 全城熱映

【明報專訊】2008年的《蝙蝠俠：黑夜之神》（The Dark Knight）據說被禁止露天放映。收到消息後，案頭一切都要放下，第一件事把塵封的影碟拿出來重溫。

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