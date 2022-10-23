但期待逐漸被一個突然跑出來的老舊記憶掃走：時間回帶到回歸前後，一個二人飯局裏，一位建制派元老級議員忽然一句意味深長：「𠵱家有乜嘢都係整個調查委員會（去拆招）咁啦。」他說時有點調皮，議題是什麼記不起——不過當年的議題很多亦是仍是今日的議題，未解決就是了。深刻因為他說時真心。讀林妙茵的評論我找到了開啟那段記憶的鑰匙。其實，早前悼念英女王一度惹出戀殖爭議，當時也有網友說比起英治時期，更懷念回歸初年港人的自主管治，湊巧「三松閣」今期提問「如能回到當時？」

李香蘭筆下的獅子山咆吼了一聲，她說因為「太苦了」。為什麼？都說還是那些老舊議題。更甚者，社會不停層層疊上新問題。今期我們獻上改版月最後一個新版「第二人生」，記者與社會學家拍住上，透過尋訪不同人物故事，了解社會經歷這3年疫情加政治社會動盪後的最新走向。

不過，了解自己是不夠的，更要時時抬頭望清個世界。如果有讀林康琪，就能夠追貼甚至快人一步預估到發生在英國的震盪。英人慣於自嘲，傳媒攞棵生菜去諷刺首相，不會有人覺得有損國體，爛攤子又不是生菜搞出來。「無名周記」今周縷述了卓慧思的冒起與墜落。

回說獅子山下的人家，幾多還會看電視？鏡團異軍突起卻又以一起舞台慘劇下沉，趁今周有鏡仔復出新劇推出，可以讀李立峯、鄧鍵一和何雪瑩對鏡粉現象的思考分析。

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編者話˙黎佩芬

圖•李香蘭

編輯•王翠麗

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