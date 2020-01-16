GoPro HERO11 Black極限運動攝錄 8:7長寬比方便分享

GoPro HERO11 Black新增了8:7長寬比拍攝，方便將影片轉換成切合不同分享平台的比例，例如YouTube的橫畫面，或是fb、IG的直畫面。它可以拍攝5.3K影片，而拍攝的2.7K/240fps影片之後，也可用慢動作回放，捕捉正常速度下無法觀測的細節。

新機加入多種夜間特效，包括「星軌」、「車燈光軌」和「光繪」。地平線鎖定功能亦經過強化，即使拍攝時機身360度旋轉，都能保持影片穩定。AutoBoost功能則為用家作最低限度的影片裁切，無論是滑板、滑雪、在公園追着小朋友奔跑，再晃動都能呈現流暢畫面。電池也經過改良，續航更長、充電更快之外，即使在攝氏負10度的環境仍無阻供電。●

GoPro HERO11 Black規格

像素：2700萬

拍攝格式：5.3K/60fps、4K/120fps、2.7K/240fps

其他：Wi-Fi、藍牙、GPS、3.5mm

體積／重量：71.8×50.8×33.6mm／120.6g

售價：$4000（限時優惠$3200，連雙電充電器、1年GoPro subscription）

查詢：2950 0175（Microworks）