FUJIFILM X-H2 8K無反 連拍生成1.6億像素影像

X-H2可錄製10-bit 4:2:2的8K/30fps電影，而且它採用X-H2S相同的散熱設計，拍攝160分鐘影片都不會過熱。新處理器可透過深度學習技術，自動偵測和追焦更廣泛的主體，除了人臉和眼睛，還包括動物、鳥類、汽車、電單車、單車、飛機和火車。5軸機身防震可提供高達7級震動補償，即使不用三腳架，手持拍攝都能得出穩定影像。●

FUJIFILM X-H2規格

感光元件：4020萬像素X-Trans CMOS 5 HR（APS-C）

屏幕：3吋162萬像素可反式觸控LCD

快門：15分鐘-1/180000秒（B快門60分鐘）

ISO：64-51200（擴展）

儲存：SD Card、CFexpress Type B（最高2TB）

其他：每秒20張連拍、8K/30fps拍片、機身7級防震、0.8倍放大倍率576萬點EVF、菲林模式

體積／重量：136.3×92.9×84.6mm／660g（連記憶卡及電池）

售價：$15,990（淨機身）、$19,990（機身連XF16-80mmF4 R OIS WR鏡頭）

查詢：2406 3225（FUJIFILM）