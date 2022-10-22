11月藝術周遊東京 App自訂「集郵」行程

東京藝術周是日本當代藝術界創造力和多元化的年度「曬冷」活動。搞手日本當代藝術平台（Japan Contemporary Art Platform）和巴塞爾藝術展拍檔，又伙拍東京都政府及東京藝術周流動項目籌備委員會合辦，並得到日本文化廳支持。

6巴士線任搭 App列場地資訊

「行內人」方面，有森美術館館長片岡真實、東京國立近代美術館館長小松彌生，以及東京都現代美術館副總監茂木直惠等猛人擔任流動項目籌備委員會成員。市內的文藝和政府單位齊齊「落水」，配套可謂相當完善，其中一個亮點是開發了一個官方應用程式AWT PASS，指引參加者逛遊。除提供資訊外，下載後還可享用指定免費交通服務。

用家免費從App Store、Google Play下載後，可在期間無限次乘坐東京藝術周6條路線的巴士。為期4天的藝術周期間，巴士從上午10時至晚上6時行駛（每15分鐘開出一班，先到先得、無限次乘坐），程式配備自訂地圖和實時巴士追蹤等各種功能。參與活動的藝廊本身都可免費進入參觀，而用家憑程式也可以優惠票價參觀參展博物館，以及不限次數進入位於南青山區核心位置的快閃酒吧。

程式列出所有參展場地的資訊，提供最新活動通知，包括藝術家講座、雞尾酒和贈品等信息。另外，當中有個好玩的「集郵」界面，讓參觀者在到訪的每個場地收集數碼郵票來贏取獎品。

不乏重磅展覽 按喜好選景點

東京藝術周去年11月初首次舉辦，有50間博物館、藝廊和藝術空間等參展，吸引逾2萬名訪客。今年再次舉行，有不少重磅展覽，包括有東京國立新美術館舉辦的「物派」（Mono-ha）藝術家李禹煥展覽，東京都現代美術館舉辦的多媒體藝術鬼才大竹伸朗大型回顧展，以及Tokyo Opera City Art Gallery舉辦的攝影師川內倫子的大型個展。

由於今次參加的藝術單位眾多，記者建議大家先選重點「景點」參觀。大家可按喜愛的主題，或按心儀藝術家設計自己的行程。如果想有「五感」藝術體驗，可欣賞小柳畫廊舉辦的知名攝影師杉本博司展覽，Yutaka Kikutake Gallery的聲音實驗藝術家毛利悠子展覽，以及於Taguchi Fine Art展出、運用有機物料創作裝置而聞名的德國藝術家Christiane Löhr的作品。本世紀女性藝術家的地位舉足輕重，大家也可考慮新進女性藝術家參觀路線，包括Kayokoyuki畫廊舉行的大田黑衣美展覽、Satoko Oe Contemporary舉辦的石井佑果與塩原有佳的雙人展覽，以及Waitingroom策劃的宇多村英惠與川邊穗雙人展覽。

歎藝術家設計雞尾酒

除藝術品外，東京藝術周另一吸引之處是其酒吧項目，由新進建築師萬代基介特別設計。酒吧建築以曲形和傾斜的面板零散地分隔空間，重點是當中的雞尾酒是由參展藝術家設計！這些雞尾酒本視為「體驗式」藝術品，反映藝術家關心的主題。

安瀬英雄從藝術品的數碼圖片中提取RGB資訊，製作一系列不同顏色的小杯烈酒。川內倫子的雞尾酒則重現她對冰島冰川的印象，她在當地拍攝了最新相片系列M/E。酒吧將於為期4天的東京藝術周期間從晚上6時至午夜開放，相信是不少喜愛蒲酒吧人士的福音。

國際藝術界「大佬」巴塞爾藝術展也支持東京的藝術生態發展，希望藉此機會把它發展成區內及國際藝術專才、愛好者的集中地。「國際藝術界朋友及收藏家，對東京藝術周反應很積極。」東京藝術周共同創辦人及總監蜷川敦子透露，自當地為已接種疫苗的自由行旅客恢復免簽證入境，預計有大量海外人士出席這盛事。●

東京藝術節周

日期：11月3至6日

網址：www.artweektokyo.com/en

文：呂一心

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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