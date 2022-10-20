star chic：Moon Tang 演繹Y2K氣息 雪紡縐紗連身裙添上翅膀

說Y2K是上世紀的潮流，卻也可說是現今年輕潮人的代名詞。明明是1990年代末至2000年代初冒起的衣著風格，近年在一眾年輕icon的推波助瀾下，再次成為熱潮。2022秋冬季，不少高級品牌亦嘗試把這風靡Z世代的風格搬上天橋，例如Fendi便帶來束身馬甲上衣、透視薄紗等元素，試圖為貴氣形象注入點到即止的千禧氣息。香港創作女歌手Moon Tang（鄧凱文），選來系列的一襲真絲雪紡縐紗連身裙，透過自行配搭，把Y2K氣息發揮得更為淋漓盡致。

Fendi 2022秋冬系列，出自女裝創意總監Kim Jones手筆，他從品牌前創意總監Karl Lagerfeld操刀的1986春夏系列至2000秋冬系列汲取靈感，糅合復古與當代視野。作為一個老牌的創作話事人，既要緊貼當下潮流，也要照顧長期客戶，Kim Jones亦只能以「蜻蜓點水式」的手法為品牌注入新氣息。

系列中不難發現一些甚受千禧世代喜愛的元素，像是透視薄紗、內衣外穿、牛仔服飾等，似乎是在預告Y2K風格將會是品牌未來的創作方向。而在最新發布的2023春夏系列中，他更開宗明義大玩Y2K經典設計。

Moon Tang vs. Bella Hadid

1999年出生的Moon Tang是千禧世代。在早前舉行的「未來音樂祭2022」活動上，她穿上Fendi 2022秋冬騷場打響頭陣的真絲雪紡縐紗連身裙。極具創意的她，自行襯托出年輕味道，為裙子找來撞色的露指長手套，散發反叛氣息；再配上芭蕾平底鞋與立體花卉髮飾，注入少女味道。另外，為了塑造舞台效果，她更佩戴上一雙發光的翅膀，整體散發Y2K的戲劇感，甚有狂歡派對的氣氛。

至於同一襲裙子的天橋版本，則由私底下極愛Y2K打扮的Bella Hadid（圖）演繹。Bella披上短身皮草外套、戴上毛織長手套作配搭，塑造出與輕盈裙子的對比視效，亦表達出年輕人自行配搭的創意；而臉上架着的粉色鏡片眼鏡，亦明顯向Y2K致敬，甚有2000年初的「科技感」。●

查詢：Fendi 2524 1339（置地廣場店）

Gucci 2524 4492（置地廣場店）

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文：劉詩言

編輯：陳淑安

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