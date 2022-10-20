editor's pick：「零殘忍」眼影 美洲獅助陣

美顏不忘 支持動物權益

有品牌為瀕危動物出一分力，另一些品牌則支援保護動物權益的工作。Hourglass主張絕不以動物測試產品，其「限量版Ambient柔光亮顏修容粉餅盤」（圖，$740），品牌將把產品的5%收益捐贈予Nonhuman Rights Project，支援他們保護動物權益的工作。限量版粉餅盤由插畫師Katie Scott設計，當中的柔光亮顏粉末聲稱可以過濾刺眼光線，並在任何類型的光線及閃光攝影下增強皮膚的光澤及柔和度，集修容、提亮和修飾皮膚功效於一身。●

查詢： Chantecaille 2856 2889（銅鑼灣店）

Hourglass 2110 0168（時代廣場連卡佛專櫃）

文：劉詩言