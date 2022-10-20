beauty：邊塗邊按摩助吸收 眼霜好「棒」 「睛」靈醒神

愈來愈多護膚品牌推出附設按摩棒的眼霜，既方便用家按摩雙眼，又有助加強產品功效。Givenchy「黑鑽奢華極緻眼霜」（圖A，$1515/20ml）附設眼部按摩微珠棒，當中鑲嵌3顆可轉動的滾珠，據稱有助刺激微循環，促進能量流動。使用時，可先將眼霜以溫熱的指腹均勻塗抹於上眼瞼位置，再用按摩棒從內眼角向外輕壓按摩至太陽穴，然後於太陽穴用按摩棒以打小圈的方式按摩，左右各3次。產品成分方面，配方97%源自天然成分，結合珍貴深海微生物，據稱有助眼周肌膚變強韌。

渾圓陶瓷 緊貼皮膚精準按摩

為提升按摩的效果，有品牌會特別研創附設的按摩棒，像Guerlain「御庭蘭花微精粹眼霜」（圖B，$2630/20ml） 便附有由美容專家研發的黑色陶瓷按摩棒。以陶瓷製的工具按摩皮膚，不但可促進引流，亦不會產生熱力。這款按摩棒的頭部採用渾圓形狀，貼合面部輪廓，除了可用於眼周皮膚，亦適用於柔弱的唇部位置，有助提供深層、精準的按摩。另外，眼霜採用納米濃度（Nano-Concentration）科技，提供高濃度的蘭花精華，眼霜質地豐潤柔滑，易於滲入肌膚，使用時毋須出力塗抹，避免膚質變弱或拉扯肌膚。配方中注入鑽石粉及珍珠粉，鑽石粉能將光線折射，聲稱有助提亮眼部肌膚，而多重反射珍珠粉，在光學上也有助改善黑眼圈。

至於Estée Lauder「極緻黑鑽塑顏提拉眼精華」（圖C，$1340/15ml），則首創冰瓷提拉導入棒，其360度貼膚設計，可順着眼周輪廓由外至內滑動按摩，據稱有助強化眼霜的後續吸收力。成分中的黑鑽松露精萃，據稱可深層激活年輕細胞增生，重塑及鞏固膠原蛋白網絡，有助提升及緊致眼周皮膚。

冰感按摩頭 減退浮腫細紋

市面上有不少配以冰感按摩頭的眼霜產品，聲稱有助紓緩雙眼及減退浮腫等問題。Clarins「明眸大眼精華」（圖D，$550/15ml），用上合金製造的冰感按摩頭，特別針對亞洲人眼部輪廓而設，其弧形角度有助將精華塗抹於眼周不同位置並按摩。成分方面，蘊含有機冰草萃取，聲稱能鞏固及支撐脂肪細胞結構組織，有助防止眼簾下垂。當中的七葉樹皂苷及羽衣草屬萃取，則聲稱能抑制黑色素積聚，改善眼周黑色素問題。

Caudalie「葡萄籽尊貴時光逆轉眼霜」（圖E，$580/15ml），亦同樣備有特製的冰感明眸棒，以金屬製造，使用前可先放置雪櫃中，有助加強眼霜效果，促進眼周的微循環。成分糅合萃取自木蘭花的和厚朴酚、白藜蘆醇、葡萄蔓萃取液、葡萄籽多酚，聲稱能修復老化及受損基因，促進膠原蛋白自我再生，改善眼部魚尾紋、細紋、眼瞼皺紋、浮腫、黑眼圈、皮膚鬆弛下垂、暗啞等眼部衰老問題。●

查詢：Caudalie 2319 1006（中環店）

Clarins 3105 1725（又一城店）

Estée Lauder 3521 0026（置地廣場店）

Givenchy 2111 8930（K11 MUSEA店）

Guerlain 3188 5039（K11 MUSEA店）

文:劉詩言

模特兒：Sasha ZA（Quest Artists & Models）

化妝及髮型：Kennis Leung

編輯：梁小玲

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