加入朱古力、爆谷、辣椒不同口味 威士忌利口酒甜美變奏

Liqueur很多時候被翻譯作力嬌或是利口酒，這類飲品的酒精濃度從10多度到40多度的都有，除了將其他味道融入到酒當中，慣常都含有大量糖分，甚至有時加入較為繽紛的色彩。這些偏甜的作品，除了簡單地拿來加冰喝或餐後純喝，也可以用作調酒或烹飪的材料。

啟發自草藥浸製法

利口酒的生產啟發自古時以草藥浸製的烈酒，不同國家都有着歷史悠久的利口酒品牌，而當中以威士忌製作而比較有名的Drambuie，就是以帶微煙熏味的陳年威士忌、石楠花蜜，加上草本和香料混合而成，聽起來算是較接近一開始藥酒的做法。據聞已故的英女王也是這個品牌的擁躉，除了平常間中會喝到，英國王室推出的The Royal Cookbook也提及她最喜愛的朱古力慕絲配方就是加了Drambuie。而另一個同樣由英國王室認證酒商Berry Bros. & Rudd生產的The King's Ginger，也自稱是以保健為初衷研發而成的薑味威士忌利口酒。

當然，利口酒經多年發展已不限於草藥，而是慢慢衍生出更多不同原料和味道的組合，蜂蜜或其他糖類算是當中最平凡的配搭了，而不同類型的水果、奶類、朱古力等口味也是相對常見，很多blended whisky品牌都會有類似作品，只是相比起來，香港可能不算太流行飲用利口酒，所以較難找得到。

即使我們將範圍再收窄到蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌，同時有生產利口酒的蒸餾廠其實也絕對不少，單算cream liqueur（百利甜酒）已有Arran、Auchentoshan、BenRiach和Edradour等品牌。

手工蒸餾廠湧現 製出奇怪口味

如果我們將目光放到北美洲，加拿大和美國這兩國國家似乎特別多不同種類利口酒，這些在當地稱作調味威士忌flavored whiskey的作品（編按：美國的威士忌串法為whiskey，非whisky），連Jim Beam、Jack Daniel's、Knob Creek等大品牌都曾經推出過，像蘋果、肉桂或蜂蜜這些普通口味在超市貨架上更是多得數也數不清。

若再加上近年世界各地湧現大大小小的手工蒸餾廠，口味就更是光陸離奇。像是爆谷或是花生醬口味已不算怪，因為還有加入啤酒花、煙肉、茄汁、燒烤醬、辣椒，甚至Tabasco辣椒仔口味的獵奇作品，只有大家想不到而沒有他們不敢做的。

用威士忌自製梅酒

看完以上一大段，大家或者仍然對利口酒這個名字聽到一頭霧水，事實上我們身邊接觸到的也有不少，像梅酒這類的水果酒其實已是一個例子。雖然傳統上可能比較多以清酒或燒酎作為梅酒的基酒，但近年也有不少日本威士忌品牌，用到自家威士忌作品去浸製梅酒，例如Suntory、明石、櫻尾、倉吉等，部分在香港也可買得到。以威士忌等酒度更高的原料去製作果實酒，似乎更能帶出水果的風味，近年贏得不少愛酒人士支持，甚至在家裏也能自己浸製。

按口味調整糖和酒分量

這類型利口酒的浸製方法不算太複雜，最重要是器具和材料清洗乾淨，糖和酒的分量、儲存的時間也可以按自己口味調整。近年身邊也愛喝威士忌的朋友也有不少索性嘗試在家DIY，像一些重口味的朋友直接來個煙熏泥煤的變奏版梅酒，亦聽聞一些不喜歡青梅的朋友以草莓或蜜柑等水果浸酒。咖啡和茶葉也是可以考慮的材料，但要注意味道會比較濃，需小心控制時間。我個人試過用玫瑰花乾和桂花乾浸製，在炎夏時用來冲杯帶清香味道的highball，也是不錯的選擇。

聽說最近還有些本土品牌推出自家製的咖啡威士忌、桂圓威士忌等，我還未有機會喝到，有興趣的朋友不妨留意一下。

■Tony Leung

fb專頁「如果我們的語言是威士忌」版主，專欄作家，一個醉多過醒的酒徒。為了有更多機會嘗試不同佳釀，近年用盡辦法令更多人鍾意威士忌。

文：Tony Leung

編輯：陳淑安

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