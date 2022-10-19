News：回顧William Klein 時尚攝影之旅

1928年生於紐約的Klein，在二戰後美蘇冷戰時期應徵入伍，後被派至法國。退伍後進入巴黎索邦大學，跟法國畫家Fernand Léger學習繪畫。1950年代初，他跟建築師Angelo Mangiarotti合作期間首次接觸攝影，1954年被時任Vogue雜誌藝術總監Alexander Liberman邀請擔任雜誌攝影師，正式踏入攝影生涯。他的作品從構圖、燈光、佈置，均流露出對抽象幾何與線條對比的濃厚興趣。Klein為時尚拍攝注入街頭活力，以熙來攘往的街道映襯華麗雲裳，將高級時裝世界從攝影棚帶到現實。

他還有另一個有趣的創作方式：以往攝影師需要按底片挑選照片，一般攝影師只會呈現已挑選好的照片，Klein卻結合繪畫和攝影，將當時底片上以油筆標示所選圖像的方式，化作與觀眾溝通的媒介，透過底片印樣顯示拍攝時的失敗和選擇。他的作品極富前瞻，對後世影響深遠。

Klein於1989年獲得法國藝術與文學勳章，並於1999年獲英國皇家攝影學會授予百年紀念獎章，作品被紐約現代藝術博物館、倫敦泰特現代藝術館、巴黎龐畢度中心，東京都寫真美術館等收藏。是次展出的所有作品均由攝影師親自署名及命名，參觀者可選購限量版攝影作品，收藏一代攝影大師傑作。

■William Klein：別樹一格

日期：即日至11月27日（周一休息）

時間：上午11:00至晚上7:00

地址：尖沙嘴梳士巴利道半島酒店商場BW11及13號 f22 foto space

網址：f22fotos.com

文：張曉冬

[Watchout]