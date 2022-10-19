盛載意大利海軍靈魂 萬年曆新表 賀登港20周年

Panerai雖然早在1860年開設第一家鐘表工坊，但在1993年才正式進軍民用市場，1997年被 Richemont 集團收購後開始推向國際，5年後在香港開設全球第二間專賣店，僅次於品牌發源地佛羅倫斯。當年也同時是品牌瑞士Neuchâtel表廠開業20周年，可謂別具意義。

博物館藏家借出海軍用品

早前品牌在中環置地廣場中庭舉辦Submerse In Time展覽，除了回顧與海洋的深厚聯繫，也展出80多件橫跨半世紀的精品，包括由品牌博物館及香港私人收藏家借出的歷史潛水及製表儀器和精選表款。自創立以來，品牌便與海洋結下不解之緣，在佛羅倫斯開設第一家鐘表工坊、鐘表店及製表學校，多年來一直為意大利海軍供應精準時計及潛水儀器。

自1935年到其後的50多年間，Panerai 製作的精密潛水儀器及時計，陪伴意大利海軍潛水員勇闖深海執行各項艱巨任務，確立了品牌與大海的深厚淵源。展覽中部分首次公開亮相的藏品，便包括品牌為意大利海軍製作的指南針、信號儀器和電筒、製表車牀器械和工具配件。其中一件別具特色的展品Ugo潛水衣，則是當時意大利海軍蛙人深潛至80米水底執行任務的配備，可算是品牌的「吉祥物」。

品牌首枚中文顯示萬年曆

品牌同場展出了兩款自製機芯P.4100及P.2005/T的巨大模型。其中P.4100機芯裝配於新款PAM1569 Luminor Calendario Perpetuo萬年曆腕表中，為全球率先曝光，腕表以中文顯示星期和日期，亦是品牌的首次。腕表的藍寶石水晶玻璃表盤經金屬鍍膜處理，藍色通透悅目，月份、年份、閏年和動力儲存指示一覽無遺，透過水晶玻璃表背可見機芯的精密結構及頂級做工。腕表配上直徑44毫米拋光Goldtech表殼，防水性能50米；配襯意大利製造的深藍色仿舊鱷魚皮表帶連梯形針扣，另附螺絲批方便拆除表扣及更換表帶，限量30枚。

搭載於PAM767 Luminor Tourbillon GMT陀飛輪兩地時間鈦金屬腕表的P.2005/T，則是品牌第一款鈦金屬陀飛輪機芯，鏤空底板及夾板設計堅固輕盈，由277個零件構成，厚10.05毫米，擁有GMT兩地時間顯示功能，能輕易讀取第二時區時間。

98.6%再生物料製作腕表

大海對品牌別具意義，他們亦深明可持續發展與海洋生態息息相關，近年積極發展環保策略，例如將生產過程中的廢料轉化再生成為環保腕表的零件素材，由表盤、藍寶石水晶玻璃表面、Super-LumiNova夜光物料、表殼到表帶，均含有回收再生物料成分。當中以PAM1225 Submersible eLAB-ID概念表最具代表，是當今表壇含有最高再生物料比例的時計，環保物料佔整表總重的98.6%，包括以3個回收膠樽製成的表帶。Submersible QuarantaQuattro eSteel系列腕表，則以新一代再造金屬製成，用到的回收鋼材物料來自瑞士製表界及其他工業範疇，同場亦展示品牌簡易更換表帶的設計。

雖然Panerai的設計外形可說是「廿年如一」，但品牌在確保腕表的整體風格同時，一直努力發展複雜機芯、研發創新及環保物料、表帶快速裝卸系統等，與時並進，這也是品牌始終吸引一班捧場客的原因。

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文：張曉冬

編輯：陳淑安

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