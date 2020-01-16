教大GPS：請給情緒空間

情緒的90秒歷程

一種情緒從升起到消失，需要經歷多長時間？ 哈佛大學腦科學家Jill Bolte Taylor認為，當一個人對周遭的人、事、物產生情緒反應，身體的化學過程需要90秒；此後，所有延續的情緒都是個人選擇留在情緒回路額外的產物。Taylor提出覺察情緒三部曲：覺察情緒的升起、為情緒命名、允許情緒走完90秒自然歷程而不加以控制或改變。

當天，我用Taylor的方法承接當天的情緒。接電話的時候，我感受到以下情緒：

1. 擔心，擔憂卓軒傷勢嚴重，為他帶來痛苦

2. 自責，因為下午的工作，沒法及時帶卓軒去醫院

3. 無助，因為先生不在香港，我是唯一可以帶卓軒去醫院的人

4. 感恩，因為護士幫卓軒安排坐的士回家，工人姐姐在家接應

深呼吸 帶回當下

同時，我也感到胃部有些疼痛、肩膀沉重、全身乏力。於是，我讓自己挨着椅背坐下來，給這些情緒和身體反應一些空間，留意這些情緒升起、切換、轉變……在這個過程中，擔憂和自責的情緒時不時再次出現，伴隨着一些想法，包括是否可以將工作改期，盡快帶卓軒去醫院？帶他去哪一個醫院，才能及時地看到醫生？如果他需要住院，如何和學校請假……每當覺察到這些想法跑出來，我就透過深呼吸，把自己帶回當下，再次專注於當下的工作……避免過度思考，直到這些情緒逐漸消退。

升起．停留．轉變．消失

情緒的及時調整，讓我沒有陷入擔憂和忙亂，而是平靜地完成下午的課。趕到醫院之後，仍有足夠的能量陪伴和支持他完成檢查和診治。幸虧他沒有骨折，現在已基本康復。

雖然我的情緒沒能在90秒消退，但按照Taylor的方法，為情緒提供空間，允許情緒自然升起、停留、轉變和消失，而不試圖推開、壓抑、擴大或控制情緒，情緒會自然來，自然去。

文：章月鳳（香港教育大學課程與教學學系助理教授（教學））

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。

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[Happy PaMa 教得樂 第419期]