童繪遊樂場：呈分試主題：素描筆

2H至8B深淺有序 表現明灰暗

我們在學習素描時，多會採用12支裝的Artist套裝素描鉛筆，常見的配備以2H至8B為主要組合，深淺有序，在素描畫作時，便可因應需要選擇合適的鉛筆來配合明灰暗的表現，所以手持較多不同型號的素描鉛筆，便等同擁有不同深淺調子，在作畫時應較有利。

而在呈分試當中，以「素描」作為表現素材很常見，但若只准用兩支鉛筆來繪畫，還要只許用HB和B兩支處於中位的鉛筆來完成一幅具層次的素描作品，實在令同學「措手不及」，特別在繪畫深色位置時，更感到未能圓滿表達。此外，也曾遇到考題要將素描主體一分為二，分別採用淺色調和深色調鉛筆獨立表現，考題變化之多，可謂層出不窮。

◆建議的對應方法

在日常練習時可將不同型號的素描鉛筆，分成不同深淺組別來繪畫，在過程中透過「複筆」和「輕重」多加練習，相信也不難應付的。另外，如何保持畫面整潔也非常重要，不經意用手按着已着色部分，又或執筆的手腕在已着色部分來回摩擦，弄污畫面，要清潔既花時間也令畫作效果大打折扣，同學們應多加注意這個可以避免的常見錯誤。

◆呈分試Q & A

Q：市面上的「鉛芯筆」同樣具有不同硬度及深淺色，既方便又可省回刨鉛筆時間，如應用在素描表現上可以嗎？

A：就目前所接觸的呈分試素描部分，校方只接受「素描鉛筆」，而且鉛芯筆在施加力度時容易折斷，加上筆芯粗度均一，線條欠缺變化，行筆時也欠缺了一份「瀟灑」的氣度，所以個人覺得不適用於呈分試的素描上，但用於日常繪畫時多作不同嘗試則絕對無問題。在外國有一位於地鐵車廂為乘客速畫人像的畫家Devon Rodriguez ，水準奇高，天賦洋溢於每幅作品上，而他應用的，正好就是鉛芯筆！

文、繪圖︰Mr Liu

（Art Playground視藝老師）

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[Happy PaMa 教得樂 第419期]